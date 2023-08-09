اتحاد الكرة يعلن نظام الصعود والهبوط في الدرجة الثانية.. وطريقة مختلفة بعد موسم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي عن النظام الجديد للقسم الثاني بشقيه (أ) أو ما يسمى بدوري المحترفين و (ب) بالمناطق الجغرافية.

وتتكون مسابقة القسم الثاني من مجموعة أولى مكونة من عدد 20 فريق (القسم الثاني أ، دوري المحترفين)، بينما المجموعة الثانية مكونة من عدد 56 نادي مقسمة على ثلاث مجموعات رئيسية، كل مجموعة منهم مقسمة إلى مجموعتين.

وينطلق دوري القسم الثاني (أ) بدوري المحترفين بمشاركة 20 فريقا وسيقام بنظام الدور الواحد لتحديد المراكز الـ10 الأوائل للمنافسة على الهبوط ثم الـ 10 الأواخر للمنافسة على الهبوط.

في مجموعة الصعود يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز، فيما يتأهل الثالث إلى دورة الترقي الرباعية.

أما فيما يخص مجموعة الهبوط، فسيهبط منها 6 فرق إلى القسم الثاني (ب).

وجاء نظام بطولة الدرجة الثانية كالآتي:

- المجموعة الأولى (القسم الثاني أ، دوري المحترفين)

أولا: إجراء قرعة لإقامة دوري من دور واحد لعدد 20 فريق.

ثانيا: إقامة دوري من دور واحد للأندية أصحاب المراكز من الأول إلى العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري الممتاز موسم 2024 - 2025، بينما يتحدد صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية (القسم الثاني ب).

بينما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة الهابطين للقسم الثاني ب (المجموعة الثانية) موسم 2024 - 2025.

وتصعد الأندية العشرين إلى المرحلة الثانية بنفس عدد النقاط الحاصل عليها من المرحلة الأولى.

ثالثا: إقامة دورة رباعية من دورين بين الفريق صاحب المركز الثالث في دوري القسم الثاني (المجموعة الأ,لى) والذي يتحدد بعد انتهاء المرحلة الثانية من أصحاب المراكز من الأول إلى العاشر، مع الفرق الثلاثة أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة من المجموعات الثلاث بعد انتهاء المباريات الفاصلة بين أوائل المجموعات الثلاث (1، 2) و (3، 4) و (5،6) في القسم الثاني المجموعة الثانية.

ويصعد الفريق صاحب المركز الأول من الدورة رباعية إلى الدوري الممتاز لموسم 2024 - 2025 بينما تضمن الفرق الثلاثة التي لم تتأهل تواجدها في دوري القسم الثاني (المجموعة الأولى، دوري المحترفين) لموسم 2024 - 2025.

- المجموعة الثانية: (القسم الثاني ب)

- تقام مباريات المنافسة بنظام الدوري الكامل من دورين للمجموعات الثلاثة (1، 2) (3 ، 4) (5، 6) ذهابا وإيابا.

يصعد أول كل مجموعة من المجموعات الثلاث (1، 2) (3 ، 4) (5، 6) بإجمالي عدد 6 فرق من القسم الثاني "المجموعة الثانية" إلى القسم الثاني أ (دوري المحترفين).

يتم تحديد أول المجموعات الثلاث والمقسمة إلى 3 مناطق جغرافية (القاهرة والقنال - الصعيد - بحري). (1، 2) (3 ، 4) (5، 6) بإقامة مباراة فاصلة لصعود ثلاثة أندية من الستة بالإضافة إلى الحاصل على المركز الثالث من دوري المحترفين، لخوض دورة رباعية من دورين لتحديد النادي الثالث الصاعد للدوري الممتاز.

الهبوط: يهبط من المجموعة الثانية، النادي الأخير في الترتيب العام من كل مجموعة من المجموعات الثلاث والمقسمة إلى 3 مناطق جغرافية (القاهرة والقنال - الصعيد - بحري). (1، 2) (3 ، 4) (5، 6) بإجمالي عدد 6 فرق إلى دوري القسم الثالث لموسم 2024 - 2025.

ويختلف نظام الصعود والهبوط في الموسم 2024 - 2025 عن نظيره في موسم الحالي 2023 - 2024.

ويصبح النظام كالآتي:

- المجموعة الأولى (دوري المحترفين)

الصعود: تصعد الأندية أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث في الترتيب العام إلى الدوري الممتاز موسم 2025 - 2026.

الهبوط: يهبط عدد 3 فرق صاحبة المراكز الأخيرة في الترتيب من دوري المحترفين (المجموعة الأولى) إلى القسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 - 2026.

- المجموعة الثانية:

الصعود: يصعد أوائل المجموعات الثلاث من القسم الثاني (المجموعة الثانية) والمكونة من ثلاث مجموعات لموسم 2024 - 2025 إلى القسم الثاني (المجموعة الأولى - دوري المحترفين) موسم 2025 - 2026.

الهبوط: يهبط عدد 6 فرق من القسم الثاني (المجموعة الثانية) والمكونة من ثلاث مجموعات مجموعات موسم 2024 - 2025 إلى دوري القسم الثالث موسم 2025 - 2026.