جيمس قائدا جديدا لـ تشيلسي

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 19:45

كتب : FilGoal

رييس جيمس

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعيين رييس جيمس كقائد جديد للفريق بداية من الموسم المقبل.

رييس جيمس

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وأصبح جيمس القائد الجديد لتشيلسي بعد رحيل نجوم الفريق الكبار وعلى رأسهم سيزار أزبيليكويتا.

وقال جيمس عقب إعلانه قائدا لتشيلسي: "أنا سعيد للغاية لتولي هذا الدور والمسؤولية، وأعلم أن لدي عمل كبير يجب أن أفعله لأن تشيلسي كان لديه قادة كبار في الماضي، وأنا متحمس".

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وأضاف "بدأت مسيرتي مع تشيلسي في السادسة من عمري والآن أصبح قائد الفريق، هو شعور رائع لي ولعائلتي".

من جانبه قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق: "هذا القرار اتخذته أنا والنادي، نحن سعداء للغاية بأن جيمس سيكون قائد الفريق هذا الموسم".

ويبدأ تشيلسي موسمه بمواجهة ليفربول في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.

تشيلسي الدوري الإنجليزي رييس جيمس
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