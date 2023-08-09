كاف يعلن التحقيق مع إيتو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بدء التحقيق مع صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني بسبب مزاعم حول سلوك غير لائق صدر منه.

وجاء بيان كاف كالتالي:

تلقى كاف بيانات مكتوبة من أصحاب المصالح في كرة القدم الكاميرونية للنظر والتحقيق في سلوك غير لائق مزعوم صدر من قبل صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني.

ينظر كاف في تلك الطلبات بناء على قوانين ولوائح الاتحاد.

وفي حين أن الادعاءات خطيرة للوهلة الأولى لكن يُفترض إن إيتو بريء إلى أن ترى هيئة قضائية خلاف ذلك.

لن يصدر كاف أي إعلان آخر أثناء استمرار التحقيقات وسيصدر بيانا رسميا مع نهايتها.

ولم يشر كاف إلى طبيعة السلوك غير اللائق الذي صدر من لاعب برشلونة وإنتر ميلان ومنتخب الكاميرون السابق.

وتولى إيتو رئاسة الاتحاد الكاميروني في 11 ديسمبر من عام 2021.