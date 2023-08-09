هويلوند قد يشارك مع مانشستر يونايتد لأول مرة أمام أرسنال

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 18:33

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد

يستهدف مانشستر يونايتد مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي لتشهد الظهور الأول لمهاجمه الجديد راسموس هويلوند.

راسموس هويلوند

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وأوضحت شبكة "ذا أثليتك" الإنجليزية في تقرير لها أن اللاعب الدنماركي خاض تدريبات منفردة في مران يونايتد للتخلص من إصابة يعاني منها في الظهر.

وأوضح التقرير أن الجهاز الطبي ليونايتد يأمل في شفاء اللاعب ومشاركته ضد أرسنال في المباراة التي ستقام في الثالث من شهر سبتمبر المقبل في الجولة الرابعة من المسابقة.

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وكانت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية ذكرت في تقرير لها أمس الثلاثاء أن فحص الرنين المغناطيسي الذي خضع له اللاعب الدنماركي كشف عن نقطة ساخنة في ظهره والتي ستجعله يستجيب للإجهاد بسهولة ما يؤدي لإصابات أقوى فيما بعد.

وأوضحت مصادر طبية من خارج يونايتد للصحيفة الإنجليزية أن إصابة هويلوند تتطلب إدارة دقيقة بعناية وذكرت أنه من غير المرجح أن يتمكن من لعب مباراتين في أسبوع واحد لفترة خوفا من تطور إصابته وغياب أطول عن الملاعب.

وانضم هويلوند إلى يونايتد قادما من أتالانتا مقابل 75 مليون يورو.

وقدم يونايتد لاعبه الجديد قبل مواجهة لانس الودية السبت الماضي في ملعب أولد ترافورد.

هويلوند مانشستر يونايتد أرسنال
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