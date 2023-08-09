خبر في الجول - بسبب نزاع إنبي والزمالك.. اتحاد الكرة يستدعي أحمد عيد لجلسة تحقيق

استدعى الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد عيد لاعب إنبي المعار من الزمالك لجلسة تحقيق بسبب النزاع بين الناديين على قيد اللاعب بالإضافة إلى مسؤول من إنبي.

وانتهت إعارة أحمد عيد مع إنبي الذي طالب بحقه في شراء اللاعب كبيع نهائي وفقا لبند التعاقد مع الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة استدعى أحمد عيد لاعب الزمالك ومسؤول من إنبي إلى جلسة تحقيق يوم 14 أغسطس الجاري.

ويأتي ذلك على خلفية شكوى من نادي إنبي حول نزول أحمد عيد إلى تدريبات الزمالك، رغم أحقية النادي البترولي في ضمه من وجهة نظرهم.

ولا تزال أزمة انتقال أحمد عيد ظهير الزمالك المعار إلى إنبي بصورة نهائية بلا حل حتى اللحظة الراهنة، حيث يريد اللاعب العودة إلى الزمالك، بينما يتمسك إنبي بإلزامه بتنفيذ ما وقع عليه في عقد الإعارة.

وخاض أحمد عيد في الموسم المنقضي 18 مباراة مع نادي إنبي.

ويلعب أحمد عيد في مركز الظهير الأيمن ويبلغ من العمر 22 عاما.

ماذا حدث؟

تقدم نادي إنبي بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد نادي الزمالك واللاعب أحمد عيد.

وحصل FilGoal.com على نسخة من شكوى إنبي التي قدمها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد نادي الزمالك واللاعب أحمد عيد.

وجاءت شكوى إنبي كالتالي: "يتقدم نادي إنبي بشكوى رسمية ضد نادى الزمالك واللاعب أحمد عيد".

"يرجى تحويل اللاعب أحمد عيد للجنة الانضباط لما بدر منه من سلوك نوضحها فيما يلي. حضور تدریبات نادى الزمالك رغم عدم انتهاء مدة إعارته دون تصريح مسبق من مسئولي نادى إنبى".

"كذلك مداخلته الهاتفية على أحد القنوات الفضائية وتأكيده على عدم توقيعه على عقد بنية البيع مما يشوه صورة نادي إنبي وهذا يتنافى مع الأخلاق الرياضية المعمول بها بالوسط الرياضي".

وحصل FilGoal.com في وقت سابق على نسخة من عقد إعارة اللاعب لصفوف إنبي، موضح بها بند حق النادي البترولي في الاحتفاظ باللاعب بصورة نهائية دون ممانعة منه، بشرط سداد قيمة الشراء المتفق عليها، والذي كُتب في خانة الشروط الإضافية.

وجاء نص البند مذيلا بتوقيعات الأطراف المعنية كالتالي:

حق لنادي إنبي الاحتفاظ باللاعب بعد انتهاء مدة الإعارة احتفاظا نهائيا بدون أدنى ممانعة من اللاعب مع سداد ثلاثة ملايين جنيه لنادي الزمالك، وهذا البند ملزم لنادي الزمالك واللاعب المذكور بالعقد.

كما حصل FilGoal.com على نسخة من خطاب إنبي الموجه إلى نادي الزمالك، وإلى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لتفعيل حق الشراء.

وجاء نص خطاب إنبي كالتالي:

بالإشارة إلى عقد الإعارة الموحد الصادر من الاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن إعارة اللاعب/ أحمد عيد من نادى الزمالك إلى نادى إنبى مع أحقية نادي إنبي بالاحتفاظ باللاعب مقابل سداد مبلغ 3 ملايين جنيه والذي تم توقيعه من جميع الأطراف (الزمالك - انبي - اللاعب).

يرجى التكرم بسرعة تفعيل التعاقد حتى يتمكن نادي إنبي من إنهاء إجراءات قيد اللاعب/ أحمد عيد ضمن صفوف نادي إنبي للموسم الرياضي 2023 - 2024.

ماذا حدث؟

تحدث أيمن الشريعي رئيس إنبي عن أزمة انتقال أحمد عيد الظهير المعار إلى صفوفه من الزمالك، كاشفا عن مماطلته في توقيع العقد.

وقال الشريعي في حوار خاص لـ FilGoal.com: "أحمد عيد حالة خاصة على مستوى الإجراءات. في البداية أود توضيح أنه لا توجد أي مشكلة بيني وبين الزمالك وتربطنا علاقات محترمة".

وأضاف "أحمد عيد فعل شيئا يجب أن تحذر منه الأندية في رأيي".

وأوضح "حين تعاقدنا مع عيد لم يكن يلعب مع الزمالك، ولم ينجح في إعاراته، وما فيه هو الآن من نجاح كان بسبب إنبي، وهذا جزء من هوية النادي وقدرته على استخراج المطلوب من اللاعب".

وواصل "حين تعاقدنا معه على سبيل الإعارة كان يبقى في عقده عامين ولم يوقع على التجديد مع الزمالك، وعموما إذا كنت أنوي إعارة أي لاعب يوشك عقده على الانتهاء من الطبيعي أن أجدد له قبل السماح له بالخروج".

وأكمل الشريعي "هذه هي المسألة، المهم ليس أن أحمد عيد سيلعب مع إنبي أو الزمالك. اللاعب وقع على عقد إعارة مع حق الشراء، وهناك شرط إضافي تم توثيقه في اتحاد الكرة، وافق من خلاله اللاعب -بتوقيعه أيضا- على الانتقال نهائيا إلى إنبي".

وتابع "المفترض الآن حين ينضم إلينا أن يوقع على عقد منفصل، ولكنه حين أتى فعل معنا نفس ما فعله على الزمالك، وطلب مهلة للتفكير وما إلى ذلك، فتركناه بلا مشكلة لأننا نتعامل بشكل مختلف. تحدثت بنفسي مع اللاعب حتى آخر يوم في الإعارة، وطلب فرصة أخرى".

وأضاف "ليته رفض، ليس لدي مشكلة في ذلك فهذا حقه، وكل اعتراضي على الأسلوب. إنه يريد ترك الأبواب مفتوحة هنا وهناك، ولولا أن إدارتي إنبي والزمالك لن يختلفا أبدا لتفاقم الوضع. يجب أن يعلم اللاعب أن له دور محدد، وإذا تعداه وجبت معاقبته".

واختتم هذه الجزئية قائلا: "أرسلت للزمالك وللمدير التنفيذي لاتحاد الكرة وليد العطار بتفعيل بند الشراء مقابل 3 ملايين جنيه".

في المقابل قال أحمد عيد الظهير الأيمن للزمالك إنه لم يوقع على عقد انتقاله نهائيا إلى إنبي مؤكدا في الوقت ذاته إنه لو حدث فيريد العودة للنادي الأبيض.