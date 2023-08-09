قبل بداية الدوري الإنجليزي بيومين. ولفرهامبتون يعلن اسم مدربه الجديد

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 17:18

كتب : FilGoal

جاري أونيل - بورنموث

قبل يومين من انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.. أعلن نادي ولفرهامبتون يوم الأربعاء تعيين جاري أونيل كمدير فني للفريق.

وذلك عقب رحيل مدربه جولين لوبيتيجي بعد 9 أشهر من توليه المهمة يوم الثلاثاء.

ورحل الإسباني الذي قاد الذئاب منذ نوفمبر 2022 وساهم في بقاء الفريق وسط الكبار في الدوري الإنجليزي بعدما كان متذيلا الترتيب.

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في منتصف يونيو الماضي، أعلن بورنموث إقالة مدربه جاري أونيل الذي قاد الفريق للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

ويستهل الذئاب الموسم بلقاء مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت التقارير أن المشاكل التي يعاني منها ولفرهامبتون في سوق الانتقالات هي السبب الرئيسي في قرار لوبيتيجي بالرحيل.

وتسلم لوبيتيجي مهمة تدريب ولفرهامبتون وهو في المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط بعد مرور 13 جولة.

واختتم المدرب الإسباني الموسم المنصرم في المركز 13 برصيد 41 نقطة ونجح في مهمة إنقاذ الفريق.

وخاض المدرب صاحب الـ 56 عاما 27 مباراة مع ولفرهامبتون وفاز 10 مباريات وتعادل في 5 وخسر 12 مباراة.

وبدأ لوبيتيجي مسيرته التدريبية في راليو فاليكانو ومنه انتقل لرديف ريال مدريد ثم تدرج في مختلف منتخبات إسبانيا السنية.

وجاءت انطلاقة المدرب صاحب الـ56 عاما الحقيقية في عام 2014 مع بورتو ومنه انتقل لتدريب إسبانيا.

ولكنه لم يشارك معهم في كأس العالم 2018 بعد تسريب تعاقده مع ريال مدريد قبل أيام من انطلاق المونديال.

وبعدها انتقل لوبيتيجي لتدريب إشبيلية حيث توج معه بلقب الدوري الأوروبي في 2020.

ولفرهامبتون جولين لوبيتجيي جاري أونيل
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