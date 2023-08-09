بعد ارتباط اسمه بقطبي السعودية.. الريان القطري يضم روجر جيديش

أعلن نادي الريان القطري ضم روجر جيديش قادما من كورينثيانز البرازيلي.

ولم يعلن النادي عن قيمة الصفقة أو مدة التعاقد.

وأصبح جيديش ثالث برازيلي ينضم للفريق المُلقب بـ "الرهيب" بعد تياجو مينديز وجبريال بيريرا.

وأشار بيان النادي "تعتبر صفقة البرازيلي جيديش أحد الصفقات القوية التي ستدعم خط هجوم الرهيب خاصة في ظل تواجد الثلاثي الهجومي سفيان بوفال وجبريال بيريرا ورودريجو مورينو، مما سيشهد هذا الخط منافسة قوية بين الوافد الجديد والثلاثي الهجومي".

وبات البرازيلي رابع صفقات الفريق الأجنبية الموسم الجاري بعد جبريال بيريرا ورودريجو مورينو وتياجو مينديز.

وارتبط اسم البرازيلي من قبل بالانتقال لصفوف الهلال والنصر السعوديان، لكن في النهاية توجه إلى قطر.

وأنهى الريان الموسم الماضي برصيد 20 نقطة في المركز التاسع بدوري نجوم قطر.

وستكون تلك التجربة الثانية لجيديش في آسيا بعدما لعب من قبل لفريق شاندونج ليونينج الصيني بين 2018 و2021.

لاعب بالميراس وأتليتكو مينيرو الأسبق ارتدى قميص كورينثيانز منذ 2021 وخلال 124 مباراة سجل 42 هدفا.

ويستعد الريان لبدء الموسم من دوري نجوم قطر بلقاء المرخية يوم 17 أغسطس الجاري.