تقرير: عودة من حيث بدأ.. جون أنتوي ينضم إلى دريمز الغاني

عاد جون أنتوي لاعب الأهلي والإسماعيلي وبيراميدز السابق إلى الدوري الغاني من جديد عبر فريق دريمز، بحسب موقع "غانا سوكر نت".

جون أنتوي النادي : دريمز

ويشارك فريق دريمز الغاني في الكونفدرالية موسم 2023-2024 بعدما حصد لقب كأس غانا الموسم المنقضي.

وبدأ أنتوي مسيرته رفقة نادي دريمز وانتقل ولفريق إيلفن وايز الغاني ثم الإسماعيلي حيث حصد لقب هداف الدوري المصري موسم 2013-14.

وبعد تألقه مع الدراويش انضم للشباب السعودي ثم عاد للدوري المصري مجددا بعد 6 أشهر من بوابة الأهلي.

وتوج مع الأهلي بلقب الدوري المصري مرتين ولقب كأس السوبر المحلي مرة وحيدة.

انتقل لصفوف مصر للمقاصة ثم بيراميدز وطلائع الجيش وخلال 193 مباراة في الدوري المصري سجل 77 هدفا، وأصبح أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري المصري.

في أبريل الماضي انضم لصفوف الفيصلي الأردني ورحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم، ليعود إلى غانا من جديد.

ويشارك دريمز في الكونفدرالية الموسم المقبل بعدما حصد لقب كأس غانا الموسم المنقضي لأول مرة في تاريخه.

وسيبدأ الفريق مشواره القاري بلقاء ميلو الغيني في الدور التمهيدي الأول.