ذا أثليتك: وست هام توصل لاتفاق مع ساوثامبتون للتعاقد مع وارد براوس

توصل وست هام لاتفاق مع ساوثامبتون للتعاقد مع جيمس وارد براوس متوسط ميدان الأخير لتدعيم الفريق خلال الموسم المقبل.

وفقا لشبكة ذا أثليتك فإن وست هام قد اتفق مع ساوثامبتون على التعاقد مع اللاعب مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

وسيوقد براوس على عقد لمدة 4 سنوات.

ويشارك ساوثامبتون في دوري الدرجة الأولى بالموسم الحالي بعد هبوط الفريق من الدوري الممتاز.

وشارك وارد براوس مع ساوثامبتون في 422 مباراة وخلالهم سجل 55 هدفا وصنع مثلهم.

وسيكون براوس أمام فرصة لكسر الرقم القياسي كأكثر من سجل ركلات حرة في تاريخ الدوري الإنجليزي، إذ سجل 17 هدفا من ركلات حرة بفارق هدف واحد عن دافيد بيكام صاحب الرقم القياسي.

وكان وست هام قد توصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد أيضا للتعاقد مع هاري ماجواير مقابل 30 مليون جنيه إسترليني وفقا لذا أثليتك.

ويشارك وست هام في الدوري الأوروبي بالموسم المقبل بعد أن توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي.