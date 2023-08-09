سكاي: اتفاق مبدئي بين مانشستر يونايتد ووست هام بشأن ماجواير

أصبح هاري ماجواير قريبا من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد.

هاري ماجواير النادي : مانشستر يونايتد

وكشفت تقرير لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن وست هام توصل لاتفاق مبدئي مع مانشستر يونايتد لضم هاري ماجواير بمقابل يقترب من 30 مليون جنيه إسترليني.

وستستمر المحادثات بين الطرفين في ظل اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية بالحصول على خدمات اللاعب.

المدافع الإنجليزي كان قد أعلن سحب شارة قيادة مانشستر يونايتد منه قبل بداية الموسم.

وانتقل ماجواير إلى صفوف مانشستر يونايتد في أغسطس 2019 قادما من ليستر سيتي مقابل 87 مليون يورو.

ومنذ ذلك الوقت لعب ماجواير 175 مباراة بقميص الشياطين الحمر، وسجل 5 أهداف وصنع 5.

الموسم الماضي شهد تراجعا واضحا في دور ماجواير مع الفريق، حيث بات الخيار الخامس تقريبا، بعد رافاييل فاران وليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف، وحتى الظهير الأيسر في الأصل لوك شو.