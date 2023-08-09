سوبوسلاي: صلاح يساعدني.. وهذا ما قاله لي هالاند

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 12:04

كتب : FilGoal

دومينيك سوبوسلاي - ليفربول

يشعر دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط ليفربول الجديد بأنه تأقلم سريعا مع فريقه الجديد بفضل مساعدة الجميع له، وكشف عما دار بينه وزميله السابق إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي الحالي.

وانضم الدولي المجري إلى ليفربول هذا الصيف قادما من لايبزيج.

وقال سوبوسلاي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا أعرف إبراهيما كوناتي حين تزاملنا في صفوف لايبزيج، لذلك عندما أتيت كان هو الشخص الذي أتحدث إليه كثيرًا لأنني كنت أعرفه".

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وأضاف "لكن في الواقع، الجميع لطفاء للغاية، محمد صلاح وكودي جاكبو وترينت ألكسندر أرنولد، الجميع يحاول مساعدتي".

وتابع "أنا أفهم اللغة الإنجليزية ولكن لغتي الألمانية أفضل، لذلك حين أتحدث مع يورجن كلوب في الأمور الجادة من الأفضل أن يكون باللغة الألمانية".

ولعب سوبوسلاي رفقة إيرلينج هالاند في صفوف سالزبورج النمساوي لمدة موسم قبل أن ينتقل هالاند إلى بروسيا دورتموند ومنه إلى سيتي الصيف الماضي.

وأوضح في حديثه لشبكة ذا أثليتك "أنا وهالاند ما زلنا أصدقاء، نراسل بعضنا البعض ونتحدث عندما يكون لدى أي منا الوقت".

وأكمل قائد المجر "أنا أعيش بالقرب منه الآن، لذا من المحتمل أن نتناول العشاء معا يوما ما".

وأتم "قبل أن انضم إلى ليفربول قال لي استعد، إنه دوري مجنون وستحب اللعب فيه".

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة المقبل.

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