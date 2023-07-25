لائحة الموسم الجديد - تغيير موعد نهاية التسجيل.. وتعديلات في نظام المدربين ورسوم الاشتراك

أعلن اتحاد كرة القدم لائحة القيد الخاصة بالدوري المصري للموسم الجديد.

وكشف اتحاد الكرة عن العدد المسموح لقيد اللاعبين في قائمة كل فريق في الدوري وهو 30 لاعبا.

وقرر اتحاد الكرة تغيير موعد نهاية باب القيد للفترة الحالية قبل الموسم الجديد ليكون الثالثة ظهرا بدلا من الثانية عشر من منتصف الليل.

وذلك في يوم 14 سبتمبر المقبل.

وإليكم أبرز النقاط في لائحة القيد الخاصة باللاعبين والمدربين والمحترفين:

* قائمة كل فريق في الدوري تضم 30 لاعبا

* يسمح لكل ناد قيد 3 لاعبين في قائمة الانتظار من اللاعبين المستمرة عقودهم حتى قبل نهاية فترة القيد الثانية في يناير، ولا يسمح لهم بالمشاركة في المباريات إلا بعد إضافتهم ضمن القائمة الأساسية أثناء فترة القيد ويلتزم النادي بسداد مستحقاته كاملة طبقا للتعاقد

* وفي حالة عدم قيد اللاعب أو إعارته يتم سداد كافة مستحقاته عن عقده طبقا للائحة شؤون اللاعبين

* لا يجوز لأي ناد شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص

* لا يجوز للنادي إعارة أكثر من 7 لاعبين خلال الموسم

* لا يجوز للنادي إستعارة أكثر من 7 لاعبين خلال الموسم

* لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادي

* لا يجوز استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادي

بداية من الموسم المقبل 2024-2025 لن يسمح بإعارة أكثر من 6 لاعبين

الأجانب

-يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب بحد أقصى لفرق القسم الأول.

-يسمح بقيد 2 لاعبين أجانب بحد أقصى لفرق القسم الثاني

- يسمح بقيد لاعب أجنبي واحد بحد أقصى لفرق القسم الثالث.

-يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية المختلفة

-لا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب

-لا يجوز مشاركة غير المصريين في مركز حارس المرمى.

-لا يجوز مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب سويا في مباراة واحدة للفريق الأول "باحتساب الأجانب تحت السن".

المدربون

-لا يسمح لأي مدرب تولي تدريب أكثر من فريقين خلال الموسم.

:-في حالة رحيله مستقيلا فلا يمكنه تدريب أي فريق آخر على مدار الموسم.

:-إذا كان قرار رحيله من قبل إدارة النادي، فيمكنه تولي تدريب فريق آخر إضافي بحد أقصى.

فترات القيد

-تكون فترة القيد الأولى بداية من 27 يوليو وحتى 5 أغسطس 2023.

-تستمر فترة القيد الإضافية حتى الثالثة عصر 14 سبتمبر 2023.

تكون فترة القيد الثانية لفرق القسم الأول خلال الفترة من 1 يناير حتى الثالثة عصر 31 يناير 2024.

رسوم المسابقات

-رسوم المشاركة في الدوري المصري الممتاز: 100 ألف جنيه

-رسوم المشاركة في كأس مصر: 50 ألف جنيه لفرق القسم الأول، و10 ألاف جنيه لباقي الفرق

-يسدد كل فريق مبلغ مليون و750 ألف جنيه للحكام كالتالي:

:-875,000 جنيه تسدد لرابطة أندية القسم الأول مع فترة القيد الأول

:_875,000 جنيه تسدد لرابطة أندية القسم الأول مع فترة القيد الثانية

-يسدد كل ناد مبلغ 100 ألف جنيه على دفعتين مع كل فترة قيد، نظير توفير خدمة الكشف عن المنشطات.