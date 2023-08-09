دوري أبطال أوروبا - كلاكسفيك يواصل مفاجأته.. وانتصار كبير لـ إيندهوفن وجالاتاسراي

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 - 00:30

كتب : FilGoal

لوك دي يونج

واصل كلاكسفيك بطل جزر الفارو مشواره التاريخي في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا وفاز على مولده النرويجي في ذهاب مباريات الدور التمهيدي الثالث.

وأقيمت 6 مباريات الثلاثاء لحسم المتأهلين للملحق النهائي لدوري أبطال أوروبا والذي يؤهل 6 فرق لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

كلاكسفيك الذي أقصى بطلي المجر والسويد من الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال حقق الفوز ذهابا بنتيجة 2-1 بفضل ثنائية أرني فريدريكسبرج الذي سجل 6 أهداف في 5 مباريات للتصفيات.

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وأقيمت المباراة في تورثهافن عاصمة جزر الفارو بملعب تروسفولار لأن ملعب الفريق لا يتلائم مع متطالبات الاتحاد الأوروبي لاستضافة مباريات قارية من بعد الدور التمهيدي الثاني.

وفي حال خسر الفريق في الإياب سيضمن المشاركة في دور المجموعات للدوري الأوروبي الموسم الجاري كأول فريق من جزر الفارو في التاريخ.

وفي نفس المرحلة حقق إيندهوفن الهولندي الفوز على شتروم جراتس النمساوي بنتيجة 4-1.

سجل إيزاك بايدي هدف تقدم الفريق الهولندي وأضاف لوك دي يونج ثنائية في الدقيقتين 22 و33.

وفي الدقيقة 40 قلص جورنيك ستانكوفيتش الفارق.

وسجل الإيفواري إبراهيما سنجاري هدف إيندهوفن الرابع في الدقيقة 73 قبل لقاء الإياب في النمسا الأسبوع المقبل.

وحقق براجا البرتغالي الفوز على تي إس سي الصربي بنتيجة 3-0 بفضل أهداف بروما وبيزي وألفارو ديالو.

وتعادل كوبنهاجن الدنماركي مع سبارتا براج التشيكي بدون أهداف على أرض الأول.

وفاز راكو البولندي على أريس ليماسول القبرصي بنتيجة 2-1.

وفي سلوفينيا عاد جالاتاسراي بانتصار بثلاثية دون رد على حساب أولمبيا ليوبليانا.

سجل خليل درويش أوجلو ثنائية والبلجيكي دريس ميرتينيز هدفا تسهل مهمة بطل الدوري التركي في الإياب.

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