تأجيل مباراة في تصفيات دوري أبطال أوروبا بسبب مقتل مشجع أيك أثينا

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 18:54

كتب : FilGoal

يويفا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الثلاثاء تأجيل مباراة في ذهاب التصفيات المؤهلة لدور المجموعات بعد مقتل مشجع لنادي أيك أثينا اليوناني.

واندلعت اشتباكات بين مشجعي أيك ونادي دينامو زغرب الكرواتي قبل المباراة التي كان من المقرر أن تقام اليوم في اليونان ما أسفر عن مقتل مشجع للنادي اليوناني وإصابة 98 فردا من الجانبين.

وتم القبض على 100 لـ120 مشجع لنادي دينامو من قبل الشرطة اليونانية وتم فتح تحقيقات مبدئية.

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وبناء عليه تقرر إقامة تلك المباراة يوم السبت 19 أغسطس الجاري.

فيما ستقام مباراة الإياب أولا في كرواتيا يوم الثلاثاء 15 أغسطس الجاري.

وسيواجه الفائز من تلك المباراة ريال أنتويرب البلجيكي لتحديد المتأهل لدور المجموعات من دوري الأبطال.

وتقام قرعة دوري أبطال أوروبا يوم الخميس 31 أغسطس الجاري.

دوري أبطال أوروبا أيك أثينا دينامو زغرب
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