قبل بداية الدوري الإنجليزي بـ 3 أيام.. ولفرهامبتون يعلن رحيل لوبيتيجي

أعلن نادي ولفرهامبتون رحيل مدربه جولين لوبيتيجي بعد 9 أشهر من توليه المهمة.

وانضم الإسباني لقيادة الذئاب في نوفمبر 2022 وساهم في بقاء الفريق وسط الكبار في الدوري الإنجليزي بعدما كان متذيلا الترتيب.

ويأتي ذلك قبل 3 أيام من بداية الدوري الإنجليزي.

وقال لوبيتيجي لموقع النادي الرسمي: "أتمنى الأفضل للنادي في المستقبل، وأشكرهم على الفرصة التي منحوها لي في هذا النادي الرائع".

وأضاف "كان شرفا للاستمتاع بتلك المغامرة يوما تلو يوم، وأشكر كل الموظفين على الدعم والمساعدة التي قدموها".

وأتم "أود شكر اللاعبين، الذين قدموا ما في استطاعتهم لتحقيق الأهدا، خاصة الجماهير الذين جعلوني أشعر بأني واحد منهم منذ اللحظة الأولى وكونهم لطفاء معي وطاقمي وعائلتي".

ويستهل الذئاب الموسم بلقاء مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم الإثنين المقبل.

The club and Julen Lopetegui have reached an agreement to part ways, ending his nine month stay as head coach. — Wolves (@Wolves) August 8, 2023

وكشف تقرير سابق لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن لوبيتيجي يُفكر في مستقبله مع ولفرهامبتون وقد يقرر الاستقالة من منصبه.

وأوضحت التقارير أن المشاكل التي يعاني منها ولفرهامبتون في سوق الانتقالات هي السبب الرئيسي في تفكير لوبيتيجي في قرار الرحيل.

وتسلم لوبيتيجي مهمة تدريب ولفرهامبتون وهو في المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط بعد مرور 13 جولة.

واختتم المدرب الإسباني الموسم المنصرم في المركز 13 برصيد 41 نقطة ونجح في مهمة إنقاذ الفريق.

وخاض المدرب صاحب الـ 56 عاما 27 مباراة مع ولفرهامبتون وفاز 10 مباريات وتعادل في 5 وخسر 12 مباراة.

وبدأ لوبيتيجي مسيرته التدريبية في راليو فاليكانو ومنه انتقل لرديف ريال مدريد ثم تدرج في مختلف منتخبات إسبانيا السنية.