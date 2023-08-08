فان دايك يتحدث عن غضب جماهير ليفربول بسبب ضعف الانتقالات

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 21:52

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - ليفربول ونوتنجهام

قال فيرجيل فان دايك قائد ليفربول إنه يتفهم غضب جماهير ناديه بسبب عدم الدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية لكنه أكد أنها بمثابة فرصة للاعبين الآخرين.

ورحل عن فان دايك الصيف الجاري كل من جيمس ميلنر وأليكس أوكسلايد تشامبرلين ونابي كيتا وروبرتو فيرمينو وجوردان هندرسون وفابينيو.

في المقابل ضم فريق المدرب يورجن كلوب كل من أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي.

وتحدث فان دايك لموقع "ليفربول إيكو" الإنجليزية قائلا: "أتفهم قلق الجماهير في بعض الأمور".

واستدرك "لكنني لست شخص يتحلى بالسلبية لا أحب التفكير بتلك الطريقة لكن بالطبع مع رحيل بعض اللاعبين مثل القائد ونائبه وانضمام لاعبين فقط وطريقة لعبنا في الجولة التحضيرية كل ذلك أدى إلى ما يحدث".

وواصل "في الهجوم استحوذنا على الكرة جيدا لكن دفاعيا استقبلنا بعض الأهداف وهذا غير جيد لذا أتفهم قلق البعض".

وأكمل اللاعب الهولندي حديثه "لكن أهم شيء رأيناه في السنوات الأخيرة هو الثبات من كل عناصر المجموعة، لنرى إن كان هناك بعض اللاعبين سينضمون لنا ومن ثم سنكون مستعدين لموسم طويل".

وأتم فان دايك تصريحاته "يجب أن نتحلى بالثقة وأن نتعلم كل يوم، رحل عنا بعض اللاعبين الذين كان لهم دورا كبيرا في نجاحنا ولكن الآن الوقت المناسب للآخرين لاتخاذ خطوة إلى الأمام، هذا تحدي جميل في رأيي وكلنا نشعر بالحماس، لذا هيا بنا".

فان دايك ليفربول
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