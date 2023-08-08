عودة كين لأول مرة وحدثان تاريخيان.. مانشستر يونايتد يعلن قميصه الثالث

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 18:29

كتب : رامي جمال

مانشستر يونايتد ضد لانس

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء عن قميصه الثالث للموسم الجديد 2023-2024.

وجاء القميص باللون الأبيض مع وضع خطوط حمراء على الياقة وذلك من إنتاج شركة "أديداس".

تصميم ذلك القميص جاء مستوحى من قميص النادي في موسم 1908-1909 والذي حقق به مانشستر أول لقب في تاريخه في كأس الاتحاد الإنجليزي.

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كما أنه لأول مرة تم إزالة شعار النادي مع الحفاظ على الشيطان فقط على القميص وهو أمر يحدث لأول مرة في تاريخ قمصان النادي منذ عام 1970.

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وخلال الفيديو الذي نشره النادي ظهر أسطورة مانشستر يونايتد روي كين في الإعلان وهذه أول مرة يتواجد فيها اللاعب الأيرلندي في أي شيء يتعلق بالنادي منذ رحيله عنه في 2005.

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مانشستر يونايتد روي كين
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