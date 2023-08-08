عودة كين لأول مرة وحدثان تاريخيان.. مانشستر يونايتد يعلن قميصه الثالث

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء عن قميصه الثالث للموسم الجديد 2023-2024.

وجاء القميص باللون الأبيض مع وضع خطوط حمراء على الياقة وذلك من إنتاج شركة "أديداس".

تصميم ذلك القميص جاء مستوحى من قميص النادي في موسم 1908-1909 والذي حقق به مانشستر أول لقب في تاريخه في كأس الاتحاد الإنجليزي.

It’s too late to say no. You’re in. For life. Devils only.#MUFC || @adidasFootball — Manchester United (@ManUtd) August 8, 2023

كما أنه لأول مرة تم إزالة شعار النادي مع الحفاظ على الشيطان فقط على القميص وهو أمر يحدث لأول مرة في تاريخ قمصان النادي منذ عام 1970.

وخلال الفيديو الذي نشره النادي ظهر أسطورة مانشستر يونايتد روي كين في الإعلان وهذه أول مرة يتواجد فيها اللاعب الأيرلندي في أي شيء يتعلق بالنادي منذ رحيله عنه في 2005.