الجثو على الركبة.. رابطة الدوري الإنجليزي تستمر في محاربة العنصرية بالموسم الجديد

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 16:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أوباميانج - ليفربول - أرسنال

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي قيام اللاعبين بعملية الجلوس على الركبة لمواجهة العنصرية في بعض مباريات الموسم.

عملية الجثو على ركبة واحدة أقرتها بعض روابط الدوريات الأوروبية من أجل محاربة العنصرية في السنوات الأخيرة.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة المقبل.

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وجاء بيان رابطة الدوري الإنجليزي كالتالي:

أكد قادة فرق الدوري الإنجليزي أن اللاعبين سيجلسون على نصف ركبة مرة أخرى قبل صافرة بداية مباريات محددة خلال موسم 2023-2024، لإثبات التزامهم المستمر بمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز.

تقرر فعل ذلك في الجولتين الافتتاحية والختامية من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالإضافة إلى المباريات المخصصة لعدم وجود مجال للعنصرية في أكتوبر وأبريل، ومباريات البوكسينج داي.

تدعم رابطة الدوري الإنجليزي قرار اللاعبين وسيواصل العمل جنبا إلى جنب مع الأندية هذا الموسم لرفع مستوى رسائل مناهضة التمييز كجزء من خطة عمل حملة (لا مكان للعنصرية).

يهدف هذا الإجراء إلى تسليط الضوء على وحدة اللاعبين ضد جميع أشكال العنصرية في كرة القدم وكذلك المجتمع بشكل عام.

الدوري الإنجليزي
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