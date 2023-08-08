عامر حسين يعلن موعد قرعة الدوري الموسم الجديد.. وتصور لتغيير شكل المسابقة

كشف عامر حسين عضو اتحاد كرة القدم والمشرف على المسابقات في رابطة الأندية عن موعد قرعة الدوري المصري للموسم المقبل.

وقال عامر حسين عبر قناة ETC: "ننتظر إعلان الاتحاد الإفريقي عن مواعيد بطولاته خاصة السوبر الإفريقي ودوري السوبر لتحديد مواعيد الدوري المصري".

وأضاف "من الطبيعي ألا يلعب الأهلي مباريات محلية وقت مشاركته في دوري السوبر الإفريقي والأمر لا يحتاج لتعليمات من كاف لأن الفريق الذي سيصل إلى النهائي سيخوض 6 مباريات خلال 22 يوما وسيسافر 3 مرات خلالها فكيف يلعب في الدوري خلال هذه الفترة".

وتعجب قائلا: "هل من المنطقي أن ينظم الاتحاد الإفريقي بطولة دوري السوبر في نفس الموسم الذي تقام فيه بطولة كأس الأمم؟".

وأكمل "كاف أعلن في وقت سابق أن فرق دوري السوبر لن تشارك في دور الـ32 لدوري الأبطال، وفوجئنا بعكس ذلك".

وأوضح "سوف أقدم أكثر من تصور إلى رابطة الأندية لشكل الموسم الجديد من بينها تصور لدوري من دور واحد ثم دور ثاني بشكل مختلف لتقليل وقت البطولة".

وواصل "قرعة الدوري المصري يوم 15 أغسطس، والمسابقة تنطلق يوم 15 سبتمبر".

وأفصح "من شروط تنظيم بطولة سوبر النخبة بمشاركة 4 فرق إلغاء بطولة السوبر المصري بشكلها القديم بين بطل الدوري والكأس".

وبسؤاله كيف ينظم اتحاد الكرة بطولة سوبر جديدة من 4 فرق في ظل موسم مزدحم رد قائلا: "المال يحكم".