والد نيمار يكشف حقيقة رغبة نجله في الرحيل عن باريس

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 - 11:41

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

نفى والد نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الأخبار التي أشارت إلى رغبة نجله في الرحيل الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كانت صحيفة ليكيب قد كشفت عن رغبة نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان وإبلاغه الإدارة بذلك.

وقال نيمار الأب في تصريحات لشبكة PL BRASIL: "أستطيع أن أؤكد أن ذلك الخبر لم يحدث ويجب أن نحاول فهم تلك النوايا".

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وعاد نيمار للمشاركة مع باريس سان جيرمان خلال فترة الإعداد للموسم المقبل بعد 6 أشهر من الغياب بسبب الإصابة.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة عام 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وخاض نيمار 173 مباراة مع سان جيرمان، سجل فيها 118 هدفًا، وصنع 77.

وفاز نيمار بـ 12 لقبًا مع باريس سان جيرمان، كلها محلية.

نيمار باريس سان جيرمان
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