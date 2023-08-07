الشامي يكشف سبب عودته للمصري

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 23:43

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - محمد الشامي

كشف محمد الشامي لاعب المصري الجديد عن أسباب عودته للفريق مرة أخرى.

محمد الشامي

النادي : المصري

المصري

وأعلن المصري تقديم الشامي بمقطع فيديو ترويجي.

وقال الشامي خلال فيديو تقديمه: "المصري له فضل كبير في ظهوري وتألقي للدوري المصري ولعبت معه 6 أشهر جيدين أظهروا اسمي وذلك كان سبب عودتي للفريق".

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وتابع "الطموح زاد في وجود مجلس الإدارة الحالي ومساندة الجماهير أصبحت أكبر وطموحهم أكبر بتحقيق لقب للفريق"

"الجماهير هي دائما رقم واحد للفريق ومن يشعرون اللاعبين بأنهم يلعبون من أجل شيء لذلك أطلب منهم التواجد خلفنا خلال الفترة المقبلة وسنحاول تحقيق بطولة من أجلهم".

حمد الشامي سبق ولعب للمصري معارا من إنبي موسم 2016/2017، ليقدم أدار رائعا جعله محط أنظار الجميع، ولينتقل إلى نادي الزمالك بنهاية الموسم.

وبعد موسم واحد في الزمالك، انتقل الشامي إلى الإسماعيلي، وليستمر معهم لخمس سنوات، قبل أن يعود مجددا إلى النادي المصري.

وتعد الصفقة هي الأولى للنادي المصري، والتي انفرد بها FilGoal.com قبل حوالي شهر من الآن. (طالع التفاصيل)

الشامي شارك الموسم الماضي في 28 مباراة ببطولة الدوري. سجل فيهم 8 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وضم المصري أيضا سمير فكري قادما من الداخلية وميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا.

محمد الشامي المصري
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