في الجول يكشف أولى صفقات المصري للموسم الجديد

أتم المصري صفقته الصيفية الأولى استعدادا للموسم الجديد 2023-2024، مع اقتراب الموسم الحالي من نهايته.

وعلم FilGoal.com أن المصري قد تعاقد محمد الشامي جناح الإسماعيلي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "الشامي وقع على عقود الانضمام إلى المصري، وحصل على مقدم التعاقد للموسم الجديد".

وينتهي عقد الشامي مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وتأهل المصري لتوه إلى نهائي كأس الرابطة بالفوز على فيوتشر بركلات الترجيح.

ويخوض المصري نهائي بطولة كأس في مصر للمرة رقم 11 في تاريخه.

ولعب المصري نهائي كأس مصر 10 مرات، وتوج في مناسبة واحدة عام 1998.

وهذا هو النهائي الأول للفريق البورسعيدي منذ 2017، حين خسر نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وينتظر المصري الفائز من سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري في نهائي كأس الرابطة.