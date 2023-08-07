بيان من نادي جمهورية شبين ضد دوري المحترفين: ندعو الأندية للانسحاب من المسابقة

رفض مجلس إدارة نادي الجمهورية بشبين الكوم برئاسة أحمد الخشن القرارات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مسابقات القسمين الثاني والثالث.

ووصف نادي جمهورية شبين مسابقة دوري المحترفين بـ "مجاملات اتحاد الكرة".

وجاء بيان جمهورية شبين كالآتي:

"يرفض مجلس إدارة نادي الجمهورية بشبين الكوم برئاسة أحمد الخشن القرارات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مسابقات القسمين الثاني والثالث".

"يؤكد نادي الجمهورية بشبين رفضه الكامل لنظام المسابقة المسرب من داخل الاتحاد، الذي يكافئ الهابط على حساب الصاعد، بعدما قرر الاتحاد صعود الأول والثاني فقط من دوري المحترفين إلي الدوري الممتاز، وصعود فريق من القسم الثالث المعروف باسم القسم الثاني ب مباشرة للدوري الممتاز بدون المرور على دوري المحترفين، وهو ما يعني تأهل أحد الأندية الهابطة في الموسم الماضي، للدوري الممتاز في الموسم القادم وهو قرار غريب ومضحك ويمثل إهانة للكرة المصرية حيث أنه من غير المعقول تخطى فريق درجتين في المسابقات للصعود للممتاز".

"ودعا نادي الجمهورية الأندية ال20 المشاركين في دوري المحترفين لعقد اجتماع عاجل، لرفض النظام المقترح من اتحاد الكرة وتشكيل رابطة لدوري المحترفين على شاكلة رابطة الأندية الخاصة بالدوري الممتاز يكون لها الحق في إدارة المسابقة بعيداً عن تخبط اتحاد الكرة".

"ويطالب نادي جمهورية شبين باقي أندية دوري المحترفين بالانسحاب من هذه المسابقة الباطلة إذا ما لم يتراجع اتحاد الكرة عن هذا القرار الكارثي الذي يعبر عن حجم العشوائية التى تسيطر على الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، بداية من عدم وضوح الرؤية بشأن دوري المحترفين منذ عدة أشهر، مرورا بتلاعب الاتحاد بالأندية ومحاولة إسكات الأندية الهابطة الغاضبة بقرارات غريبة، إلي جانب عدم الوفاء بالوعود بشأن دعم أندية دوري المحترفين، حيث لم يعلن الاتحاد عن المبلغ المالي المقرر تقديمه للأندية حتى هذه اللحظة، وصولا إلي القرار الباطل بمنح أندية القسم الثالث فرصة التأهل للممتاز بدون المشاركة في دوري المحترفين".

"كما يرفض نادي الجمهورية محاولة الالتفاف على القرار بخوض أوائل مجموعات القسم الثالث دورة رباعية مع ثالث دوري المحترفين، لأن مبدأ صعود فريق من القسم الثالث للممتاز يعد مرفوضا في ظل وجود درجة كاملة هي دوري المحترفين التى تكبد الفرق المشاركة بها أموالاً طائلة".

"وأبدى مجلس إدارة نادي الجمهورية بشبين اندهاشه الشديد من قرارات اتحاد الكرة خاصة وأنها تمثل عبثا واضحا بحقوق الأندية، وتضيع عن عمد الجهد المبذول خلال الموسم الماضي والمصروفات الهائلة التى تكبدها النادي من أجل الصعود لدوري المحترفين، ويقرر الاتحاد الآن مساواة الأندية الهابطة بالأندية الصاعدة، والغريب أن اجتماع مجلس الاتحاد اليوم كان بحضور ممثلي الأندية الهابطة دون تمثيل حقيقي لأندية دوري المحترفين وخاصة الأندية الشعبية العريقة في هذا الدوري مثل أسوان والمحلة وطنطا وجمهورية شبين ودكرنس".

"يشدد نادى الجمهورية على رفضه لقرارات مجلس الجبلاية التى تمثل إهانة لاتحاد عريق احتفل بمئويته منذ عامين وهي قرارات تدعو للخجل أمام وسائل الإعلام العالمية، ومن اللازم والضرورى إعادة النظر في تلك القرارات بمنتهى السرعة وقبل فوات الأوان".

FilGoal.com كشف عن تصور جديد دوري الدرجة الثانية في مصر، وقدمه اتحاد الكرة اليوم الإثنين خلال اجتماعه مع أندية الدرجة الثانية. (طالع التفاصيل)

التصور تضمن تغيير اسم دوري المحترفين إلى دوري (القسم الثاني أ) ويتأهل منه مباشرة فريقين إلى الدوري الممتاز ويقام بمشاركة 20 فريق.

كما تم تغيير اسم دوري الدرجة الثانية إلى دوري (القسم الثاني ب) ويقام بنظام 3 مجموعات يصعد منها جميعا فريق واحد بشكل مباشر إلى الدوري الممتاز.

دون اللعب في دورة رباعية تضم الفرق الثلاثة متصدري المجموعات، والفريق صاحب المركز الثالث من دوري المحترفين كما تم إعلانه من قبل.

وتلعب الفرق الثلاثة أبطال المجموعات الثلاثة معا دورة للترقي لتحديد المتأهل بينهم إلى الدوري الممتاز.