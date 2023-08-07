في الجول يكشف التصور الجديد لدوري المحترفين والقسم الثاني ونظام الصعود للممتاز

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 16:54

كتب : عمرو نبيل

رفض الأندية دوري المحترفين

أعاد اتحاد كرة القدم المصري تغيير مسميات الدوريات للأقسام الأدنى من الدوري الممتاز.

وعقد اتحاد الكرة اجتماعا بممثلي أندية الدرجة الثانية عرض عليهم خلاله التصور والمسميات الجديدة لدوري المحترفين ودوري الدرجة الثانية، وكذلك تغيير نظام التأهل والهبوط.

وحصل FilGoal.com على نسخة من التصور الجديد لنظام لدوري المحترفين والقسم الثاني الذي عرضه اتحاد الكرة في الاجتماع لأندية الدرجة الثانية.

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وخلال الاجتماع تم عرض التصور على أندية الدرجة الثانية، ويجب الموافقة عليه من الجمعية العمومية من أجل تطبيقه في الموسم المقبل.

وتم تغيير اسم دوري المحترفين إلى دوري (القسم الثاني أ) ويتأهل منه مباشرة فريقين إلى الدوري الممتاز ويقام بمشاركة 20 فريق.

كما تم تغيير اسم دوري الدرجة الثانية إلى دوري (القسم الثاني ب) ويقام بنظام 3 مجموعات يصعد منها جميعا فريق واحد بشكل مباشر إلى الدوري الممتاز.

دون اللعب في دورة رباعية تضم الفرق الثلاثة متصدري المجموعات، والفريق صاحب المركز الثالث من دوري المحترفين كما تم إعلانه من قبل.

وتلعب الفرق الثلاثة أبطال المجموعات الثلاثة معا دورة للترقي لتحديد المتأهل بينهم إلى الدوري الممتاز.

ويهبط من دوري المحترفين 6 فرق إلى دوري القسم الثاني ويصعد بدلا منهما العدد ذاته.

كذلك يهبط من دوري القسم الثاني ب 6 فرق إلى الدرجة الأدنى، ويصعد بدلا منهم نفس العدد.

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