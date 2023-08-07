انتهت - ليفربول (3)-(1) دارمشتات

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول ضد دارمشتات في الودية الأخيرة للفريق الإنجليزي قبل بداية الدوري.

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ق59.جوووول ثاالث لليفربول عن طريق لويس دياز بالكعب بعد ركنية من أليكساندر أرنولد.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق10. جوووول الأول لدارمشتات عن طريق ماتياس هونساك بعد تمريرة من برايدون مانو وضعته في انفراد ليسجل في مرمى أليسون.

ق8. جووووول الثاني لليفربول عن طريق ديوجو جوتا بتمريرة من صلاح الذي قط الكرة من المدافع.

ق5. جوووووول أول لليفربول عن طريق محمد صلاح بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل