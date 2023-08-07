كرة طائرة - الكشف عن موعد مباراة منتخب الناشئين في ثمن نهائي بطولة العالم.. والقناة الناقلة

الإثنين، 07 أغسطس 2023 - 21:01

كتب : محمد سمير

منتخب مصر للناشئين - كرة طائرة

حسم منتخب مصر لناشئين الكرة الطائرة تأهله إلى منافسات ثمن نهائي بطولة العالم تحت 19 عاما.

ويلعب منتخب مصر ثاني مجموعته أمام كولومبيا في الدور ثمن النهائي بالبطولة التي تقام في الأرجنتين.

وأعلنت قناة أون تايم سبورتس عن إذاعة مباراة ثمن النهائي.

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ويقام اللقاء في تمام الخامسة من مساء غدا الثلاثاء، ويقام الدور ثمن النهائي بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

ويصعد المتأهل لمواجهة الفائز من إيطاليا واليابان، في الدور ربع النهائي.

مشوار المنتخب

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله بعد حصد المركز الثاني في المجموعة الأولى، إذ حقق الفوز في ثلاث مباريات وخسر مباراة وحيدة كانت أمام أمريكا.

وتغلب منتخب مصر على منتخبات صربيا وكوستاريكا والأرجنتين.

وتقاسم منتخب مصر الصدارة مع أمريكا بثلاثة انتصارات لكل منهما ولكن تصدر منتخب أمريكا بأفضلية المواجهات المباشرة.

تاريخ مشاركات مصر

ويلعب منتخب مصر للمرة الثالثة عشر في تاريخه والثانية عشر على التوالي.

وكان المركز الأفضل للمنتخب المصري في تاريخ البطولة هو المركز الرابع وكان ذلك عامي 2001 و2019.

بينما حقق الفراعنة المركز الثاني عشر في النسخة السابقة من البطولة.

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