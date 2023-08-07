رومانو: وست هام بدأ محادثات مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع ماجواير

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت عن البدء في المحادثات بين وست هام ومانشستر يونايتد من أجل الحصول على خدمات هاري ماجواير.

وفقا لرومانو فإن وست هام أرسل عرضا لمانشستر يونايتد صباح اليوم مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

ولم يتواصل وست هام مع اللاعب بشكل مباشر حتى الآن.

وستستمر المحادثات بين الطرفين في ظل اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية بالحصول على خدمات اللاعب.

المدافع الإنجليزي كان قد أعلن سحب شارة قيادة مانشستر يونايتد منه قبل بداية الموسم.

وانتقل ماجواير إلى صفوف مانشستر يونايتد في أغسطس 2019 قادما من ليستر سيتي مقابل 87 مليون يورو.

ومنذ ذلك الوقت لعب ماجواير 175 مباراة بقميص الشياطين الحمر، وسجل 5 أهداف وصنع 5.

الموسم الماضي شهد تراجعا واضحا في دور ماجواير مع الفريق، حيث بات الخيار الخامس تقريبا، بعد رافاييل فاران وليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف، وحتى الظهير الأيسر في الأصل لوك شو.