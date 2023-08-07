رئيس دكرنس لـ في الجول: ندرس الاستقالة الجماعية بسبب توصيات اتحاد الكرة

كشف الخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس عن تفكير مجلس إدارة النادي في التقدم باستقالة جماعية بسبب توصيات اتحاد الكرة بخصوص دوري الدرجة الثانية.

وقال إبراهيم لـ FilGoal.com: "أدرس حاليا مع مجلس إدارة النادي التقدم باستقالة جماعية ومن العمل العام عقب قرار اتحاد الكرة بتوزيع المجموعات بسبب عدم وجود عدالة.

وتابع "العمل العام لا يرتبط بالترضيات وقرار صعود أول فرقين من دوري المحترفين وفريق من القسم الثاني ب مباشرة للدوري الممتاز غير عادل لأندية دوري المحترفين ولذلك سنجتمع لاتخاذ القرار المناسب".

FilGoal.com كشف عن تصور جديد دوري الدرجة الثانية في مصر، وقدمه اتحاد الكرة اليوم الإثنين خلال اجتماعه مع أندية الدرجة الثانية. (طالع التفاصيل)

التصور تضمن تغيير اسم دوري المحترفين إلى دوري (القسم الثاني أ) ويتأهل منه مباشرة فريقين إلى الدوري الممتاز ويقام بمشاركة 20 فريق.

كما تم تغيير اسم دوري الدرجة الثانية إلى دوري (القسم الثاني ب) ويقام بنظام 3 مجموعات يصعد منها جميعا فريق واحد بشكل مباشر إلى الدوري الممتاز.

دون اللعب في دورة رباعية تضم الفرق الثلاثة متصدري المجموعات، والفريق صاحب المركز الثالث من دوري المحترفين كما تم إعلانه من قبل.

وتلعب الفرق الثلاثة أبطال المجموعات الثلاثة معا دورة للترقي لتحديد المتأهل بينهم إلى الدوري الممتاز.

وكان دكرنس قد أنهى دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي في المركز الثاني بمجموعة بحري ليتأهل لدوري المحترفين في الموسم المقبل.