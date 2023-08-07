بروكسي لـ في الجول: ندرس الانسحاب من المحترفين.. المشاركة بالقسم الثاني أفضل

يدرس نادي بروكسي فكرة الانسحاب من دوري المحترفين للموسم المقبل في حالة تطبيق تصور تقسيم الدرجة على مسابقتين.

FilGoal.com كشف عن تصور جديد دوري الدرجة الثانية في مصر، وقدمه اتحاد الكرة اليوم الإثنين خلال اجتماعه مع أندية الدرجة الثانية. (طالع التفاصيل)

التصور تضمن تغيير اسم دوري المحترفين إلى دوري (القسم الثاني أ) ويتأهل منه مباشرة فريقين إلى الدوري الممتاز ويقام بمشاركة 20 فريق.

كما تم تغيير اسم دوري الدرجة الثانية إلى دوري (القسم الثاني ب) ويقام بنظام 3 مجموعات يصعد منها جميعا فريق واحد بشكل مباشر إلى الدوري الممتاز.

دون اللعب في دورة رباعية تضم الفرق الثلاثة متصدري المجموعات، والفريق صاحب المركز الثالث من دوري المحترفين كما تم إعلانه من قبل.

وتلعب الفرق الثلاثة أبطال المجموعات الثلاثة معا دورة للترقي لتحديد المتأهل بينهم إلى الدوري الممتاز.

وقال محمد حامد مدرب نادي بروكسي لـFilGoal.com: "بروكسي يفكر جديا في الانسحاب من دوري المحترفين نظرا للتكلفة المادية الكبيرة وخوض 38 مباراة تحتاج 11 شهرا".

وأوضح "عقود اللاعبين سترتفع للضعف مرتين وفي النهاية يصعد فريقين ويهبط 6 أندية، في المقابل نجد فريقا يلعب 18 مباراة ويصعد دوري ممتاز من القسم الثاني مباشرة".

حامد أتم "لماذا نافسنا ولماذا نشارك في دوري المحترفين؟ فلنشارك في القسم الثاني (ب) أفضل".

كان نادي بروكسي قد احتل المركز الخامس في مجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية بالموسم الماضي، ليلعب ملحق ويتأهل إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل.