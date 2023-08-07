مؤتمر إيهاب جلال: لن أتحدث عن صفقات الإسماعيلي لأن النادي ممنوع من القيد

عبر إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي عن سعادته بتولي مهمة تدريب الفريق الأصفر في الموسم الجديد.

وقال إيهاب جلال في مؤتمر تقديمه مع الإسماعيلي: "كنت أريد العمل مع الإسماعيلي أكثر من مرة ولكن الظروف لم تكن مناسبة وهذه المرة وافقت فورا بعد الحديث مع علي أبو جريشة وعماد سليمان وهما من رموز النادي الكبيرة".

وأضاف "لن أتحدث عن صفقات جديدة في الإسماعيلي لأن النادي موقوف من القيد لـ3 فترات انتقالات".

وأكمل "أحترم جماهير الإسماعيلي وأعدهم ببذل أقصى ما لدينا من جهد أنا وجهازي الفني المعاون".

وأتم تصريحاته "سعيد بقرار بعض اللاعبين الكبار بتخفيض عقودهم لأنهم يعرفون حجم الأزمة المالية داخل النادي الإسماعيلي وهذه المجموعة من اللاعبين سيتم بناء الموسم الجديد عليها رفقة اللاعبين الشباب".

إيهاب جلال كان قد تولى تدريب فريقين خلال الموسم المنقضي وهما المصري الذي بدأ معه الموسم وفاركو.

محطة جلال الأخيرة كانت مع فاركو وقاد الفريق خلالها في 8 مباريات حقق الفوز خلالها في مباراة واحدة وتعادل في ثلاثة وخسر 4 مباريات.

وسبق لصاحب الـ 55 عاما وأن تولى تدريب الإسماعيلي في موسم 22/2021.

وأنهى الإسماعيلي الدوري المصري في المركز الـ 11 برصيد 40 نقطة.