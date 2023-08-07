جوارديولا: محبطون لخسارة الدرع الخيرية.. ولسنا في NBA

لم يشعر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالغضب بعد خسارة أول بطولة في الموسم الجديد على يد أرسنال، مشيدا بما قدمه فريقه في مباراة الدرع الخيرية.

وحصد أرسنال بطولة الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي بفضل ركلات الترجيح.

وقال بيب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كلماتي الأولى، مبروك لأرسنال الفوز ببطولة الدرع الخيرية".

وأضاف "كنا جيدين لمدة 25-30 دقيقة، في آخر 15-20 دقيقة من الشوط الأول كانوا أفضل، كان لديهم فرصتين ولكن ستيفان أورتيجا تألق".

وتابع "في الشوط الثاني كنا أفضل كثيرا، البدلاء صنعوا الفارق خاصة في موقف واحد ضد واحد، مثل فيل فودين وكيفن دي بروين وكول بالمر".

دي بروين لعب أول دقائق له منذ نهائي دوري أبطال أوروبا يونيو الماضي.

وأكمل جوارديولا "كنا قريبين من التتويج ولكن في النهاية لم نتمكن من ذلك، من نفذ ركلات الترجيح في صفوف أرسنال كان أفضل".

وواصل "الفريق تصرف بشكل لا يصدق، في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني ضغطنا وهاجمنا بقوة، وهذا هو الطبيعي".

وأوضح المدرب الإسباني "هناك بعض الإحباط بسبب الخسارة ولكن هذه هي كرة القدم".

وأتم "لسنا في الدوري الأمريكي لكرة السلة، عندما تنهي الموسم يكون أمامك 3 أشهر من الراحة لتتعافى، هذا لا يحدث هنا، في المواسم الجيدة أو السيئة هذا لا يحدث، ولذلك عليك التأقلم".

بهدف سجله بديل وصنعه آخر، وكرة ضربت المدافع في مكانه، تغلب أرسنال على مانشستر سيتي بركلات الترجيح في صافرة انطلاق الموسم بدرع الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

النتيجة تظل تعادلا أوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي المتتالية على أرسنال عند 8 فقط.

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وترجع آخر نتيجة مغايرة إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2020، حين فاز أرسنال 2-0.

وفي آخر 17 مباراة بين الفريقين في جميع المسابقات، لم يفُز أرسنال سوى بتلك المباراة المذكورة، مقابل 15 انتصارا لأزرق مانشستر وتعادل.

بذلك يحقق أرسنال الدرع الافتتاحية للموسم للمرة الـ 17 في تاريخه، والأولى منذ 2020.