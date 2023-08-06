في الجول يكشف الموقف الحالي بين الأهلي وسوزا.. وكيف يفكر كولر

لا يزال البرازيلي جوستافو سوزا هو الخيار الأول لدعم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جوستافو سوزا النادي : تشونبوك الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي لا يزال متمسكا بضم البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم تشونبوك الكوري ويضعه على رأس أولوياته.

موقف الأهلي يأتي بسبب رغبة اللاعب القوية في الانضمام للفريق الأحمر والذي نقلها بنفسه إلى المسؤولين في الأهلي أنه سيحاول إقناع ناديه بتركه قبل نهاية فترة القيد في مصر.

سوزا أبلغ مسؤولي الأهلي أنه دخل في خلاف حاد مع ناديه بسبب رفضهم السماح له بالسفر إلى القاهرة وأنه غير مقتنع بأسباب التمسك به خاصة وأن الأهلي نفذ جميع طلبات ناديه ووافق على شراء الشهور المتبقية في تعاقده حتى ديسمبر المقبل بما يقارب 500 ألف دولار.

الأهلي أطلع كولر على موقف سوزا وهل يريد الإنسحاب من الصفقة والبدء في المفاوضات مع باقي المرشحين لدعم مركز المهاجم، إلا أن كولر أصر على أن الأولوية بالنسبة له هي الاستمرار في محاولة التعاقد مع سوزا على الأقل حتى نهاية فترة الإجازة الحالية والتي تنتهي في 23 أغسطس.

بعدها سيحسم كولر الأمر سواء بفتح الباب أمام التعاقد مع لاعب بديل أو الانتظار إلى يناير وضم سوزا مجانا بعد نهاية تعاقده مع ناديه الكوري وهو الأمر الذي وافق عليه اللاعب البرازيلي.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم سوزا بالأهلي، بعدما كان قريبا من الانتقال لصفوف الأحمر في شهر يناير الماضي.