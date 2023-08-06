رايس: لعبنا مباريات مصغرة في مواجهة مانشستر سيتي.. وهذا ما توقعته

تحدث ديكلان رايس لاعب وسط أرسنال عن فوز فريقه بدرع الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي الذي كان مهتما بضمه، قبل انتقاله إلى الجانرز من وست هام يونايتد.

وقال رايس: "هذا ما تخيلته حين انضممت إلى أرسنال".

وأضاف "سيتي منحنا التحدي الذي توقعناه. أنا سعيد بهذا الفوز".

وأوضح "يجب أن تتحلى بالصبر في اللعب أمام مانشستر سيتي، حيث تجد مباريات مصغرة داخل المباراة الأكبر، تماما كما قال لنا المدرب (ميكيل أرتيتا)".

وواصل رايس "هذا فوزي الأول مع أرسنال. أشعر أني نضجت كثيرا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وتلقيت الكثير من المعلومات عما يريده المدرب. أتطلع للتعلم ومواصلة التحسن".

واختتم "أنا واثق من قدرتنا على تحقيق أي شيء هذا الموسم. نحتاج فقط للحفاظ على التركيز".

وفاز أرسنال بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1.

النتيجة تظل تعادلا أوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي المتتالية على أرسنال عند 8 فقط.

وترجع آخر نتيجة مغايرة إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2020، حين فاز أرسنال 2-0.

وفي آخر 17 مباراة بين الفريقين في جميع المسابقات، لم يفُز أرسنال سوى بتلك المباراة المذكورة، مقابل 15 انتصارا لأزرق مانشستر وتعادل اليوم.

وبذلك يحقق أرسنال الدرع الافتتاحية للموسم للمرة الـ 17 في تاريخه، والأولى منذ 2020.