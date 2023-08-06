رامسديل: سقط الحاجز الذهني.. أثبتنا قدرتنا على هزيمة مانشستر سيتي

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 20:53

كتب : FilGoal

أرون رامسديل حارس مرمى أرسنال أمام توتنام

تحدث آرون رامسديل حارس مرمى أرسنال عن فوز فريقه بدرع الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي.

وقال رامسديل في تصريحاته لقناة ITV: "بذلنا جهدا كبيرا كما كنا نفعل في آخر عامين. لم يكن الحظ حليفنا وكنا بحاجة إليه في المواسم السابقة".

وأضاف "تمسكنا بما نفعله وقد أفلح اليوم".

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وواصل "لا أعلم كيف سيسير الموسم. مانشستر سيتي بدأ تحضيراته متأخرا. بالنسبة لنا هذه رسالة في بداية الموسم. الآن نعلم أننا قادرون على هزيمة مانشستر سيتي في مباراة كبيرة".

وأوضح رامسديل "الحاجز الذهني قد زال. نحن مستعدون للمضي قدما لأبعد نقطة الآن".

وفاز أرسنال بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1.

النتيجة تظل تعادلا أوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي المتتالية على أرسنال عند 8 فقط.

وترجع آخر نتيجة مغايرة إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2020، حين فاز أرسنال 2-0.

وفي آخر 17 مباراة بين الفريقين في جميع المسابقات، لم يفُز أرسنال سوى بتلك المباراة المذكورة، مقابل 15 انتصارا لأزرق مانشستر وتعادل اليوم.

وبذلك يحقق أرسنال الدرع الافتتاحية للموسم للمرة الـ 17 في تاريخه، والأولى منذ 2020.

أرسنال مانشستر سيتي آرون رامسديل
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