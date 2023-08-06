"حان الوقت لنفوز عليهم".. أرسنال يُنهي كابوس مانشستر سيتي ويتوج بدرع الاتحاد الإنجليزي

بهدف سجله بديل وصنعه آخر، وكرة ضربت المدافع في مكانه، تغلب أرسنال على مانشستر سيتي بركلات الترجيح في صافرة انطلاق الموسم بدرع الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

النتيجة تظل تعادلا أوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي المتتالية على أرسنال عند 8 فقط.

وترجع آخر نتيجة مغايرة إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2020، حين فاز أرسنال 2-0.

وفي آخر 17 مباراة بين الفريقين في جميع المسابقات، لم يفُز أرسنال سوى بتلك المباراة المذكورة، مقابل 15 انتصارا لأزرق مانشستر وتعادل اليوم.

وسُئل ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة عن الهزائم الأخيرة أمام الفريق الأزرق وما إن كانت تعتبر حافزا إضافيا فقال: "حان الوقت للفوز عليهم".

محاولات دون جدوى

حاول مانشستر سيتي في الدقيقة السادسة برأسية من برناردو سيلفا بعد عرضية من مانويل أكانجي ولكن مرت بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 14 سدد رودري كرة اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

وتلقى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بطاقة صفراء في الدقيقة 18 بسبب الاعتراض على حكم المباراة.

وحاول كاي هافيرتز في الدقيقة 26 بتسديدة من كاي هافيرتز ولكن تألق ستيفان أورتيجا في التصدي، فتابعها جابرييل مارتينيلي ليوقفها المدافع جون ستونز.

وفي الدقيقة 36 سدد بوكايو ساكا ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

فيما حاول هافيرتز في الدقيقة 40 بتسديدة أخرى تصدى لها أورتيجا.

وسدد رودري في الدقيقة 44 من مسافة بعيدة، ولكن مرت الكرة فوق العارضة وفشلت في مغافلة الحارس آرون رامسديل.

هدف البديلان

حاول جون ستونز في الدقيقة 51 برأسية من ركنية أرسلها بيرناردو سيلفا، ولكن أبعدها الحارس رامسديل.

وفي الدقيقة 57 أجرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تبديله الأول بنزول فيل فودين بدلا من جاك جريليش.

وأتى الثنائي كيفن دي بروين وكول بالمر بدلا من ماتيو كوفاسيتش وإرلينج هالاند في الدقيقة 64.

وسدد كول بالمر في الدقيقة 70 ولكن الكرة اصطدمت بالمدافع جابرييل.

على الجانب الآخر أجرى أرتيتا تبديلين بنزول لياندرو تروسار وكيران تيرني، بدلا من مارتينيلي ويورين تيمبر في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 77 أرسل دي بروين تمريرة إلى كول بالمر المتمركز على اليمين، ليسدد بيسراه على يمين رامسديل ببراعة ويسجل الهدف الوحيد.

ضربة الرمق الأخير

تحرك أرتيتا مجددا في الدقيقة 81 بإشراك إدوارد نكيتياه بدلا من ديكلان رايس.

فيما سدد فيل فودين في الدقيقة 82 ولكن تألق رامسديل في التصدي.

وفي الدقيقة 87 حل إميل سميث رو وفابيو فييرا بدلا من جابرييل وهافيرتز.

وأخيرا أتى الهدف في الدقيقة 101 بتسديدة من لياندرو تروسار اصطدمت بالمدافع مانويل أكانجي وغافلت الحارس أورتيجا، ليتجه الفريقان لركلات الترجيح.

وسجل مارتن أوديجارد ركلة أرسنال الأولى، فيما أهدر كيفن دي بروين في العارضة، ليسجل بعدهما لياندرو تروسار وبيرناردو سيلفا من الجانبين.

وفي الركلة الثالثة سجل بوكايو ساكا، بينما تصدى رامسديل لتسديدة رودري، ولم يمنح فابيو فييرا لمانشستر سيتي فرصة كي يسدد الرابعة، حيث سجلها لتنتهي اللعبة بنتيجة 4-1.

بذلك يحقق أرسنال الدرع الافتتاحية للموسم للمرة الـ 17 في تاريخه، والأولى منذ 2020.