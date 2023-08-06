معلول: أتمنى أن نحقق المزيد من الإنجازات في الموسم الجديد
الأحد، 06 أغسطس 2023 - 20:18
كتب : FilGoal
عبر علي معلول لاعب الأهلي عن سعادته بما حققه فريقه في الموسم الماضي من إنجازات وبطولات.
وكتب معلول عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بدأنا الموسم بالكثير من الطموحات ونجحنا بالفعل في تحقيقها كلها".
اللاعب التونسي أضاف "الجميع كانوا على قدر المسؤولية والجميع بذل أقصى ما لديه من أجل التتويج بالبطولات وإسعاد جماهير النادي الأهلي العظيم".
وأتم تصريحاته "موسم لا ينسى للنادي وجماهيره وأتمنى أن نحقق تلك الإنجازات مرة أخرى في الموسم الجديد".
وتوج الأهلي خلال الموسم الماضي بالدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، وبطولتين للسوبر المصري.
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