معلول: أتمنى أن نحقق المزيد من الإنجازات في الموسم الجديد

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 20:18

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود - علي معلول

عبر علي معلول لاعب الأهلي عن سعادته بما حققه فريقه في الموسم الماضي من إنجازات وبطولات.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وكتب معلول عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بدأنا الموسم بالكثير من الطموحات ونجحنا بالفعل في تحقيقها كلها".

اللاعب التونسي أضاف "الجميع كانوا على قدر المسؤولية والجميع بذل أقصى ما لديه من أجل التتويج بالبطولات وإسعاد جماهير النادي الأهلي العظيم".

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وأتم تصريحاته "موسم لا ينسى للنادي وجماهيره وأتمنى أن نحقق تلك الإنجازات مرة أخرى في الموسم الجديد".

وتوج الأهلي خلال الموسم الماضي بالدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، وبطولتين للسوبر المصري.

الأهلي علي معلول
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