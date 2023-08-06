مصيلحي: الكل يحارب الأندية الشعبية.. وعود الوزير لم تُنفذ ورفضت 60 مليون جنيه لبيع مابولولو

تحدث محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عن الوضع الاقتصادي للنادي وذلك على هامش مؤتمر تقديم المدرب الجديد طارق العشري.

وقال مصيلحي في المؤتمر الصحفي: "لست بحاجة للظهور التلفزيوني. أنا هنا للحديث عن الحقيقة التي يخاف منها الجميع، وهي حقيقة ما يمر به نادي الاتحاد السكندري".

وأضاف "الأندية الشعبية إلى زوال. الجميع يحارب الأندية الجماهيرية خصوصا في الإسكندرية. لقد تراجعت عن الاستقالة بعد وعود من وزير الرياضة والمحافظ، ولكن لم يتم تنفيذ أي منها نهائيا. إلى متى سيستمر هذا الأسلوب مع نادي الاتحاد"؟

وتابع "لماذا تحاربون الأندية الشعبية؟ إذا كنتم ترغبون في إلغائها فتفضلوا، أما ما يحدث فهو غير منطقي بالمرة".

وواصل "الاتحاد يدفع 80 ألف جنيه في المباراة الواحدة لاستئجار استاد الإسكندرية، و150 ألف جنيه للمباراة على ملعب برج العرب، وفي النهاية عقد الرعاية بـ 30 مليون جنيه فقط. هل هذا معقول"؟

وأوضح "كريستوفاو مابولولو هداف الدوري لم تضعه القناة الناقلة للدوري ضمن أفضل 3 أفارقة في مصر. هل هذا منطقي"؟

وتابع مصيلحي "رفضنا عرضا من أهلي طرابلس يفوق 60 مليون جنيه لأني مصمم على مبلغ أكبر في هداف الدوري. لو كان يلعب لفريق آخر لأصبح حديث القنوات ولقالوا إنه يستحق 7 ملايين دولار وأكثر".

وعن مورو ساليفو لاعب الفريق قال:" كان من المفترض أن يصل يوم 3 أغسطس ولكنه تعرض لأزمة صحية، ووافق العشري على منحه الفرصة حتى يوم 14 أغسطس".

وكشف "كنا قد أتممنا الاتفاق مع البنك الأهلي علي صفقة تبادلية بالاستغناء عن هشام صلاح والتعاقد مع أحمد ياسين ومحمد سعيد، ولكن طارق العشري أصر على استمرار هشام صلاح، وسنعمل على طريقة مختلفة لإتمام الصفقة".

واختتم "تعاقدنا مع ظهير أيسر سيصل غدا -الإثنين- وهو الحبيب حسن لاعب منتخب النيجر ومواليد 2003".

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

وتولى العشري القيادة الفنية للفريق خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.