في الجول يكشف حقيقة العروض السعودية لـ سيد عبد الله

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 18:18

كتب : حامد وجدي إبراهيم رمضان

سيد عبد الله لاعب الزمالك

تلقى سيد عبد الله لاعب وسط الزمالك العديد من الاتصالات من أجل معرفة موقفه من اللعب في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.

سيد عبد الله

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن بعض الوكلاء عرضوا فكرة انضمام سيد عبد الله لاعب الزمالك إلى أندية الاتفاق أو الأخدود أو الفتح أو الرياض السعوديين.

لكن اللاعب مرتبط بتعاقد مع الزمالك لأربع سنوات والعروض لم ترتق إلى حد الرسمية.

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كما اللاعب أبلغ الوكلاء أن تعاقده مع الزمالك لا يزال مستمرا وأن أي حديث عن رحيله يجب أن يكون من خلال النادي.

سيد عبد الله البالغ من العمر 23 عاما شارك مع الزمالك في البطولة العربية للأندية وسجل هدفين في شباك الاتحاد المنستيري التونسي.

وفي الموسم الماضي لعب مع الزمالك 39 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدف وصنع هدفين.

الزمالك سيد عبد الله الدوري السعودي
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