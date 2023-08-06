انتهت في درع الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(1) أرسنال.. تتويج الجانرز

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 17:40

كتب : FilGoal

تيمبر - هالاند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لأولى مباريات الموسم الإنجليزي في درع الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي وأرسنال.

ويلتقي مانشستر سيتي بصفته بطل الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي، مع أرسنال بصفته وصيف الدوري، بعد منافسة ضارية جمعت الفريقين في الموسم الماضي.

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فابيو فييرا ينهيها في الشباك.. أرسنال يرفع الدرع.

رودري يسدد ولكن رامسديل يتصدى

ساكا يسجل

برناردو يسجل

تروسار يسجل

دي بروين يسدد في العارضة

أوديجارد يسجل الأولى لأرسنال

ركلات الترجيح

ق 101 جووووول بالنيران الصديقة.. لياندرو تروسار يسدد والكرة تصطدم بأكانجي وتسكن الشباك

ق 77 جوووول البدلاء.. دي بروين يصنع وبالمر يسدد في الشباك ببراعة على يمين رامسديل

ق 64 دي بروين وكول بالمر بدلا من كوفاسيتش وهالاند

ق 58 فيل فودين بدلا من جاك جريليش

استراحة

ق 43 محاولة من رودري لمغافلة رامسديل المتقدم ولكن فوق العارضة

ق 18 إنذار لميكيل أرتيتا

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي أرسنال
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