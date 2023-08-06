تشكيل سيتي - دي بروين بديل وصفقة الصيف تبدأ.. هالاند على رأس الموقعة الأولى ضد أرسنال

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن أول تشكيل رسمي في الموسم الجديد 2023-2024، لمباراة درع الاتحاد الإنجليزي أمام أرسنال.

ويلتقي مانشستر سيتي بصفته بطل الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي، مع أرسنال بصفته وصيف الدوري، بعد منافسة ضارية جمعت الفريقين في الموسم الماضي.

ويتواجد إيدرسون مورايش الحارس الأساسي على مقاعد البدلاء، حيث يبدأ ستيفان أورتيجا المباراة.

ويتواجد ماتيو كوفاسيتش صفقة الصيف من تشيلسي في التشكيل الأساسي، بينما يتواجد كيفن دي بروين نجم الفريق على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - روبن دياش - مانويل أكانجي

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - إرلينج هالاند - جاك جريليش

البدلاء: إيدرسون مورايش - أيميريك لابورت - سيرخي جوميز - ريكو لويس - كالفن فيليبس - كول بالمر - جيمس مكاتي - كيفن دي بروين - فيل فودين

وتوج مانشستر سيتي بالثلاثية الكبرى (الدوري الإنجليزي الممتاز - كأس الاتحاد الإنجليزي - دوري أبطال أوروبا)، وهي الثانية من نوعها في تاريخ إنجلترا بعد مانشستر يونايتد في 1999.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب ويمبلي التاريخي.