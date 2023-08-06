تقرير: سومر يخضع للكشف الطبي مع إنتر يوم الاثنين

ذكرت شبكة ميديا سيت أن السويسري يان سومر حارس بايرن ميونيخ سيصل إلى إيطاليا يوم الأحد تمهيدا للانتقال إلى إنتر.

ويخضع سومر للكشف الطبي مع إنتر يوم الاثنين، حسب الشبكة الإيطالية.

سيوقع سومر على عقد يربطه بإنتر حتى عام 2025.

وكانت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قد أفادت يوم الجمعة أن إنتر يفكر في تفعيل الشرط الجزائي البالغ قيمته 6 ملايين يورو.

وأوضح التقرير أن الصفقة قد يتم إكمالها خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك في ظل رغبة إنتر في تعويض رحيل حارسيه أندري أونانا وسمير هاندانوفيتش.

وانضم سومر صاحب الـ34 عاما إلى بايرن في الشتاء الماضي لتعويض مانويل نوير الذي أصيب لنهاية الموسم آنذاك.

ويمتد تعاقد سومر مع بايرن حتى صيف عام 2025.

وخاض الحارس السويسري 25 مباراة مع بايرن استقبل 31 خلالهم هدفا وحافظ على نظافة شباكه 8 مرات.

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