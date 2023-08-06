مهاجم تشيلسي قد يغيب عن مواجهة ليفربول في افتتاح الدوري

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 13:38

كتب : FilGoal

كريستوفر نكونكو

من المتوقع أن يغيب كريستوفر نكونكو مهاجم تشيلسي الجديد عن مواجهة ليفربول في افتتاح الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

ويستضيف تشيلسي منافسه ليفربول في الجولة الافتتاحية لموسم 2023-2024 على ملعب ستامفورد بريدج.

وذكرت جريدة إيفننينج ستاندرد أن نكونكو الذي يعاني من إصابة في ساقه أصبحت فرصه ضئيلة في اللحاق بمباراة ليفربول.

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ويخشى الجهاز الطبي لتشيلسي أن تبعد الإصابة المهاجم الفرنسي لفترة أطول.

نكونكو الذي انضم إلى تشيلسي هذا الصيف قادما من لايبزيج سجل 3 أهداف خلال 5 مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد.

اللاعب الفرنسي وقع على عقد يربطه بتشيلسي لمدة 6 مواسم، الصفقة قد كلفت البلوز 60 مليون يورو.

ولعب نكونكو مع لايبزج منذ عام 2019 بعد انتقاله للفريق قادما من باريس سان جيرمان.

صاحب الـ 25 عاما لعب مع لايبزج 172 مباراة خلال 4 مواسم وتمكن من تسجيل 70 هدفا وصناعة 56 آخرين.

وخلال موسمه الأخير مع لايبزج سجل نكونكو 23 هدفا وصنع 9 في 36 مباراة.

وتوج نكونكو مع لايبزج بلقب كأس ألمانيا مرتين كما حصل على جائزة أفضل لاعب الدوري الألماني في الموسم المنقضي برصيد 16 هدفا.

ويملك نكونكو 10 مباريات دولية مع منتخب فرنسا الأول ولم يسجل أي هدف خلالهم ولكن تمكن من صنع هدفين.

كريستوفر نكونكو تشيلسي ليفربول
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