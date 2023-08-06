جفارديول: لن أقلق من اللعب ضد هالاند بعد الآن

الأحد، 06 أغسطس 2023 - 11:52

كتب : FilGoal

هالاند أمام لايبزج

عبر يوشكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي الجديد عن سعادته باللعب بجانب إيرلينج هالاند بدلا من أن يكون منافسا له.

أتم مانشستر سيتي صفقة التعاقد مع المدافع الكرواتي قادما من لايبزج الألماني يوم السبت.

وقال جفارديول في تصريحات لموقع ناديه: "بالنسبة لإيرلينج هالاند، نعلم جميعا ما قدمه الموسم الماضي".

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وأضاف "من الجيد أن يلعب بجانبي الآن، لكن نعم الموسم الماضي والسابق في الدوري الألماني، كان لاعبا قويا وسريعا ولديه كل شيء ليصبح واحدا من أفضل اللاعبين في العالم".

وتابع البالغ من العمر 21 عاما "لحسن الحظ ألعب بجوار هالاند حاليا ولا داعي للقلق بشأنه بعد الآن".

وعن قوة الفريق الذي انضم إليه، قال "أراد الجميع تجنب اللعب ضد سيتي الموسم الماضي، ولسوء الحظ، كان لايبزيج أحد الفرق التي واجهت سيتي في دوري الأبطال".

وأتم مدافع منتخب كرواتيا "قلت عدة مرات إن مانشستر سيتي يستحق الفوز بدوري الأبطال".

وأعلن مانشستر سيتي تعاقده مع جفارديول حتى صيف 2027.

وكلفت صفقة انتقال جفارديول خزائن مانشستر سيتي نحو 90 مليون يورو بحسب التقارير.

وبات جفارديول الصفقة الثانية لمانشستر سيتي في الصيف الجاري بعد التعاقد مع ماتيو كوفاسيتش من صفوف تشيلسي.

الدولي الكرواتي أصبح المدافع السادس في كتيبة بيب جوارديولا وانضم لكل من: جون ستونز وإيمريك لابورت وروبن دياز ومانويل أكانجي وناثان أكي.

وقال جفارديول عبر موقع ناديه: "لطالما حلمت بأن ألعب يوما ما في الدوري الإنجليزي، وأفعل ذلك الآن مع مانشستر سيتي. إنه شرف حقيقي لي".

اسم جميل

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أقر في المؤتمر الصحفي -الجمعة- بأن اللاعب يجري الفحوصات الطبية بالفعل.

وعن ضم جفارديول قال المدرب الإسباني: "جفارديول؟ لديه اسمه جميل يا له من اسم عائلة، هو يجري الفحوصات الطبية أتمنى إتمام الصفقة في الساعات أو الأيام المقبلة".

يذكر أن جفارديول تنطق بالإسبانية جوارديول وهو الاسم القريب من عائلة مدرب مانشستر سيتي.

وخاض جفارديول مع لايبزيج 87 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويملك جفارديول صاحب الـ21 عاما 21 مباراة بقميص منتخب كرواتيا سجل خلالهم هدفين.

يوشكو جفارديول مانشستر سيتي إيرلينج هالاند
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