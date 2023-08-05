خبر في الجول – سموحة يتمم صفقة جديدة من البنك الأهلي

السبت، 05 أغسطس 2023 - 16:57

كتب : هاني العوضي

الأهلي - سموحة

أتم سموحة صفقة جديدة من نادي البنك الأهلي خلال هذا الصيف.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سموحة حصل على توقيع محمد مصطفى "ميدو" لمدة 3 سنوات.

وكلفت صفقة التعاقد مع محمد مصطفى نادي سموحة 3 ملايين جنيه.

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ويجيد ميدو مصطفى اللعب في مركزي الظهير والجناح الأيمن.

ولعب ميدو خلال في الموسم المنصرم بقميص نادي أسوان على سبيل الإعارة.

وخاض صاحب الـ 29 عاما 33 مباراة مع أسوان وسجل هدفا وصنع 2 آخرين.

وبات محمد مصطفى الصفقة الثانية التي يحسمها سموحة من صفوف البنك الأهلي هذا الصيف.

وعلم FilGoal.com أن سموحة اتفاقه مع نادي البنك الأهلي بشأن ضم فادي فريد خلال هذا الصيف.

سموحة أعلن في وقت سابق تعاقده مع عبد اللطيف بن قسو الجناح المغربي من شباب خنيفرة أحد أندية الدرجة الثانية في المغرب.

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FilGoal.com قد علم في وقت سابق بأن سموحة أتم اتفاقه مع الأهلي بالفعل لاستعارة مصطفى البدري لمدة موسمين.

من جهة أخرى، كشف FilGoal.com أيضا عن تقدم سموحة بطلب رسمي إلى أسوان لضم أحمد خالد جناح الفريق.

وأصبح سموحة قريبا جدا من ضم يوبا أوقاصي لاعب وسط فريق شبيبة القبائل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن يوبا أوقاصي وصل إلى مصر بالفعل من أجل إتمام الكشف الطبي، قبل التوقيع لنادي سموحة بشكل رسمي.

سموحة البنك الأهلي
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