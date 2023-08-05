في يوم هويلوند.. مانشستر يونايتد يسقط لانس بثلاثية

فاز مانشستر يونايتد وديا بثلاثة أهداف لهدف على منافسه لانس الفرنسي اليوم السبت في ملعب أولد ترافورد.

افتتح أهداف المباراة فلوريان سوتوكا في الدقيقة 23.

وأدرك يونايتد التعادل عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 48.

وتقدم يونايتد عن طريق هدف من أنتوني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 59 سجل كاسيميرو الهدف الثالث ليونايتد.

GOOOOAL! ⚽️@MarcusRashford's header hits @Casemiro and beats Brice Samba to make it 3-1 🙌#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 5, 2023

ومن المقرر أن يخوض يونايتد ودية أخرى وأخيرة غدا الأحد في ملعبه كذلك أمام أتليتك بلباو.

وشهدت المباراة قبل انطلاقها تقديم الوافد الجديد على صفوف الفريق راسموس هويلوند بعد انضمامه من أتالانتا وتوقيعه على عقد يمتد لـسنة 2028.

وخاض يونايتد حتى الآن سبع وديات بما فيهم لقاء اليوم ضد الانس.

وفاز يونايتد على ليدز وليون وأرسنال ولانس وهُزم من ريال مدريد وبروسيا دورتموند.

وخسر يونايتد ودية أخرى ضد ريسكهام لكنه خاض تلك المباراة بفريق الشباب.

وسيبدأ فريق المدرب إريك تين هاج موسمه في الدوري الإنجليزي الإثنين بعد المقبل بمواجهة ولفرهامبتون في ملعب أولد ترافورد.