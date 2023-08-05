"لن تنطقوه بشكل صحيح".. مانشستر يونايتد يعلن ضم هويلوند

السبت، 05 أغسطس 2023 - 14:37

كتب : رامي جمال

راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد صفقته الثالثة في الانتقالات الصيفية الجارية بانضمام راسموس هويلوند من أتالانتا رسميا.

ووقع اللاعب الدنماركي على عقد يربطه بمانشستر يونايتد لخمس سنوات مع إمكانية مد التعاقد لعام آخر.

ولم يذكر يونايتد قيمة الصفقة بيد أن التقارير الصحفية أوضحت أنها ستكلفه 83 مليون يورو متضمنة الحوافز.

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صاحب الـ 20 عاما شارك في 36 مباراة مع أتالانتا بالموسم الماضي وخلالهم سجل 11 هدفا وصنع 4 أهداف.

وبدأ هويلوند مسيرته في الدنمارك مع فريق بي 93، ثم انتقل إلى بروندبي ومنه إلى هولبايك ثم إف سي كي يوث ثم كوبنهاجن.

وفي عام 2022 انتقل إلى شتورم جراتس النمساوي الذي بقى معه لعام واحد ومنه انضم إلى أتالانتا الصيف الماضي.

وخاض اللاعب ست مباريات دولية مع منتخب الدنمارك سجل خلالهم ستة أهداف ولم يصنع أي هدف.

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وبسبب طريقة نطق اسمه ظهر فيديو للاعب وهو يعلم الحاضرين طريقة نطقه وتحداهم قائلا إنه لن ينطقه أي منهم بشكل صحيح.

ذلك قبل أن ينطق اللاعب الاسم بنفسه قائلا: "هويلوند" دون نطق حرف الـD أو الدال في اللغة العربية.

وأصبح هويلوند ثالث صفقات يونايتد الصيف الجاري بعد ضم ماسون ماونت من تشيلسي والحارس أندري أونانا من إنتر ميلان.

وقال هويلوند لموقع يونايتد الرسمي عقب انضمامه: "ليس سرا إنني مشجع لهذا النادي العظيم منذ أن كنت طفلا صغيرا، لقد حلمت بالسير في ملعب أولد ترافورد كلاعب لمانشستر يونايتد".

وواصل "أنا متحمس للغاية لتحول الحلم إلى واقع، ومصمم على رد الإيمان الذي أظهره النادي بي، مازال الوقت مبكرا في مسيرتي لكنني أعرف أنني مستعد لاتخاذ هذه الخطوة مع هذه المجموعة من اللاعبين العالميين".

وأتم هويلوند حديثه "مع تحدثي للمدرب إريك تين هاج عرفت أن تلك الأجواء ستكون مثالية لتطوري، أستمتع بفرصة العمل مع أحد أفضل المدربين في العالم وتحت إشرافه ودعمه أعرف أنني قادر على تحقيق أشياء عظيمة مع زملائي الجدد في هذا النادي الخاص".

هويلوند أتالانتا مانشستر يونايتد
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