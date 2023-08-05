مؤتمر موسيماني: سنقاتل أمام الشباب.. وفقدنا خربين لهذا السبب

شدد بيتسو موسيماني مدرب الوحدة الإماراتي على أن فريقه سيقاتل للفوز أمام الشباب السعودي.

ويلعب الوحدة أمام الشباب غدا الأحد ضمن ربع نهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان".

وقال موسيماني في مؤتمر صحفي: "نلعب مباراة صعبة أمام الشباب الذي يملك أسماء مميزة في مختلف المراكز لذلك ستكون مواجهة مختلفة في تفاصيلها".

وأضاف "الإحصائيات في كرة القدم مهمة لكن يمكن أن تخسر أي مباراة بسبب التفاصيل البسيطة وفريق الشباب يملك بانيجا وكويلار وهما لاعبان مهمان للغاية".

وكشف "ظروف السوري عمر خريبين الخاصة منعته من التواجد مع الفريق في البطولة كما أن الأرجنتيني فاكوندو سيغيب بداعي الإيقاف".

وأتم "البطولة العربية تعتبر إعدادا جيدا للموسم المقبل لابد أن نلعب بقتالية كبيرة وهي التي ستقودنا لتحقيق الانتصار".

ويلعب الوحدة (وصيف المجموعة الرابعة) أمام الشباب (متصدر المجموعة الثالثة).

مواعيد ربع نهائي البطولة العربية

ينطلق الدور ربع النهائي اليوم السبت.

وستكون المباراة الأولى بين السد والشرطة وتقام في السادسة مساء.

وفي التاسعة مساء سيواجه الاتحاد منافسه الهلال في قمة سعودية مثيرة.

أما يوم الأحد فسيواجه الرجاء نظيره النصر في السادسة مساء.

ويُختتم ربع النهائي بمواجهة الشباب والوحدة في التاسعة مساء.

وتنقل مباريات البطولة عبر قنوات "إس إس سي" وتطبيق "شاهد".