المراوغة مستمرة.. توتنام يتجاهل عرض بايرن لضم هاري كين
السبت، 05 أغسطس 2023 - 13:06
كتب : FilGoal
مازالت مراوغة توتنام لبايرن ميونيخ بشأن صفقة هاري كين مستمرة.
هاري كين
النادي : توتنام هوتسبر
وحسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها اليوم السبت فإن دانييل ليفي تجاهل الموعد المحدد من بايرن للرد على عرضه الأخير لضم هاري كين.
وقرر ليفي الذهاب إلى ميامي الأمريكية لقضاء إجازة رفقة عائلته.
وكان بايرن قدم عرضا مساء أمس الجمعة لتوتنام مقابل 100 مليون يورو بالإضافة لحوافز لضم هاري كين.
وكانت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية ذكرت أن بايرن وضع منتصف الجمعة كموعد أخير للرد على عرضه وإما أنه سينهي اهتمامه بضم هاري كين.
ويمتد تعاقد هاري كين مع توتنام حتى نهاية الموسم المقبل.
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