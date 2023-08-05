المراوغة مستمرة.. توتنام يتجاهل عرض بايرن لضم هاري كين

السبت، 05 أغسطس 2023 - 13:06

كتب : FilGoal

هدف هاري كين مع توتنام أمام مانشستر سيتي

مازالت مراوغة توتنام لبايرن ميونيخ بشأن صفقة هاري كين مستمرة.

وحسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها اليوم السبت فإن دانييل ليفي تجاهل الموعد المحدد من بايرن للرد على عرضه الأخير لضم هاري كين.

وقرر ليفي الذهاب إلى ميامي الأمريكية لقضاء إجازة رفقة عائلته.

وكان بايرن قدم عرضا مساء أمس الجمعة لتوتنام مقابل 100 مليون يورو بالإضافة لحوافز لضم هاري كين.

وكانت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية ذكرت أن بايرن وضع منتصف الجمعة كموعد أخير للرد على عرضه وإما أنه سينهي اهتمامه بضم هاري كين.

ويمتد تعاقد هاري كين مع توتنام حتى نهاية الموسم المقبل.

توتنام بايرن ميونيخ هاري كين
نرشح لكم
الصفقة السابعة لسبع سنوات.. تشيلسي يضم روبرت سانشيز من برايتون مواعيد مباريات اليوم السبت 5-8-2023 والقنوات الناقلة.. الاتحاد والهلال ومانشستر يونايتد وقع بالفعل.. تطور كبير في صفقة انتقال جفارديول إلى مانشستر سيتي "فان دي فين".. صفقة توتنام الجديدة على الأبواب مؤتمر أرتيتا: حان الوقت للفوز على مانشستر سيتي.. ولا جديد بشأن رايا الخطوة النهائية.. تفاصيل العرض الأخير من بايرن إلى توتنام لضم هاري كين مؤتمر جوارديولا: سنعاني ضد أرسنال.. وموقف كايل ووكر وبيرناردو سيلفا والصفقات ساعات حاسمة.. تيليجراف: رسالة من بايرن لـ توتنام بشأن بيع هاري كين
أخر الأخبار
هاتريك برونو سافيو – بوليفار يفوز على بلومينج 6-1 في الدوري البوليفي 12 دقيقة | أمريكا
المراوغة مستمرة.. توتنام يتجاهل عرض بايرن لضم هاري كين 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عكاظ: نابولي يطلب من الهلال نصف مليار يورو للتخلي عن أوسيمين ساعة | السعودية
حمزة علاء: كرة اليد ساهمت في تحولي لحارس مرمى.. والشناوي ساعدني كثيرا ساعة | الدوري المصري
"يا له من اسم جميل".. مانشستر سيتي يتعاقد مع جفارديول ساعة | الكرة الأوروبية
وكيله لـ في الجول: عملية جراحية لـ خالد عبد الفتاح بعد إصابته أمام المصري ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – الجونة يحصل على توقيع أحمد مسعود ساعة | الكرة المصرية
الصفقة السابعة لسبع سنوات.. تشيلسي يضم روبرت سانشيز من برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد