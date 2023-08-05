الصفقة السابعة لسبع سنوات.. تشيلسي يضم روبرت سانشيز من برايتون
السبت، 05 أغسطس 2023 - 11:59
كتب : FilGoal
واصل تشيلسي نشاطه القوي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية وضم روبرت سانشيز حارس مرمى برايتون رسميا.
روبيرت سانشيز
النادي : برايتون
وأعلن تشيلسي عبر موقعه الرسمي اليوم السبت أن سانشيز وقع على عقد يربطه بالنادي لسبع سنوات مقبلة.
ولم يشر تشيلسي لقيمة الصفقة بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أنها كلفت النادي 25 مليون جنيه إسترليني.
الحارس صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته في إسبانيا مع كارتاجينا ثم انضم على ليفانتي ومنه إلى برايتون في عام 2013.
وأعير سانشيز إلى فورست جرين في 2018 وأعير في 2019 إلى روتشديل.
ومع برايتون خاض روبرت سانشيز 90 مباراة استقبل فيهم 102 هدف وحافظ على نظافة شباكه 29 مرة.
وأصبح سانشيز سابع صفقات تشيلسي الصيفية بعد كل من دييجو موريرا وآنخيلو وليزلي أوجوتشوكو ونيكولاس جاكسون وأكسيل ديساسي وكريستوفر نكونكو.
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