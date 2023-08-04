النسر الثالث - "الأفضل 6 مرات".. المصري يعلن ضم سمير فكري

بعد الشامي وميدو جابر، حاون وقت سمير فكري ليرتدي قميص اللون الأخضر.

أعلن النادي المصري ضم سمير فكري جناح الداخلية في ثالث صفقات النسور الخضراء الصيفية.

وكشفت الصفحة الرسمية للنادي عن توقيع سمير فكري للمصري على عقد يمتد لأربع مواسم مقبلة، وحتى 2027.

FilGoal.com كشف في وقت سابق إن سمير فكري كان قريبا جدا من الانضمام إلى البنك الأهلي، بل أن النادي دفع الشرط الجزائي الخاص باللاعب بالفعل، قبل أن يتراجع النادي عن الصفقة بسبب قرار بابافاسيليو ورؤيته بأنه غير مناسب لطريقة لعبه، وليتحول اللاعب إلى المصري. (طالع التفاصيل)

سمير فكري خاض 35 مباراة خلال الموسم الماضي رفقة الداخلية. سجل فيهم 9 أهداف، وصنع 4 آخرين.

صاحب الـ28 عاما حصد جائزة رجل المباراة في 6 مرات، كثاني أكثر اللاعبين حصدا للجائزة على مستوى الدوري

ويعد سمير فكري هو ثالث صفقات المصري الصيفية بعد ضم محمد الشامي من الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، وميدو جابر من سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية مع إسلام المزين بجانب مبلغ مالي.